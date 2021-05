Bundestagswahl: Ostallgäuer CSU nominiert im Kaufbeurer Parkstadion

160 Delegierte treffen sich am 12. Juni in Kaufbeuren im Freien, um ihren Kandidaten coronagerecht aufzustellen. Stracke ist voraussichtlich einziger Bewerber.

27.05.2021 | Stand: 11:43 Uhr

Eins steht schon jetzt fest: Es wird die bisher ungewöhnlichste Nominierungsversammlung der CSU für den Bundestagskandidaten im Wahlkreis 257 Ostallgäu. Denn die 160 Delegierten treffen sich am Samstag, 12. Juni, um 10 Uhr erstmals im Freien, um darüber abzustimmen, wer für die Partei bei der Wahl am 26. September als Direktkandidat ins Rennen geht. Niemand zweifelt derzeit daran, dass dies Amtsinhaber Stephan Stracke sein wird. Doch das Prozedere, bis der Kaufbeurer offiziell aufgestellt ist, wird in die Geschichte eingehen.