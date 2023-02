CSU Ostallgäu: Diese Kandidaten wollen bei der Bezirks- und Landtagswahl 2023 antreten

Die Kandidaten für die Nominierungsveranstaltung der CSU Ostallgäu stehen fest – zumindest vorerst. Denn bis 9. März kann sich noch einiges ändern.

07.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wer zieht für die CSU Ostallgäu bei der Bezirks- und Landtagswahl ins Rennen? Diese Frage stand bei der CSU-Kreisvorstandssitzung in Marktoberdorf im Mittelpunkt. Im Rennen um die Nachfolge der scheidenden CSU-Landtagsabgeordneten Angelika Schorer gibt es neben Karina Fischer und Andreas Kaufmann bisher keine weiteren Kandidaten. Dies kann sich bis zur Wahl der CSU-Delegierten am 9. März in Obergünzburg aber noch ändern. Bei der Nominierungsveranstaltung selbst ist es noch möglich, dass sich ein Bewerber meldet. „Und das ist auch gut so“, sagt Kreisvorsitzende Angelika Schorer. „Ich bin dankbar, dass wir die Wahl haben. Wir wollen ein transparentes Verfahren.“

Landtagsabgeordnete Angelika Schorer tritt 2023 nicht mehr an

Nachdem die langjährige Landtagsabgeordnete angekündigt hatte, bei der Wahl am 8. Oktober nicht mehr anzutreten, ging im Stimmkreis Marktoberdorf die Kandidatensuche los. Zunächst wurde bekannt, dass sich die Eggenthaler Bürgermeisterin und Kreisbäuerin Karina Fischer dem Bewerbungsverfahren stellen möchte. Auch Andreas Kaufmann, Metzgermeister aus Roßhaupten, warf seinen Hut in den Ring. Der Kreisvorstand bat um weitere Vorschläge. „Im Vorfeld der Kreisvorstandssitzung sind mehrere Vorschläge für potenzielle Kandidaten eingegangen. Jedoch kamen keine Eigenbewerbungen“, sagt Schorer. Unter den vorgeschlagenen Personen möchte sich letztendlich niemand dem Nominierungsverfahren stellen. Ob Fischer und Kaufmann am 9. März noch Konkurrenz bekommen, vermag Schorer nicht zu sagen. „Ich habe schon viel erlebt. Das kann man vorher nie sagen und wäre Kaffeesatzleserei.“

Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker möchte in den Bezirkstag einziehen

Schorer freut sich jedenfalls, dass sich mit den zwei Mitgliedern des Kreistags Ostallgäu, Fischer und Kaufmann, zwei aktive Kommunalpolitiker zur Wahl stellen. Eine Empfehlung wird nicht ausgesprochen. Als Listenkandidat für die Landtagswahl berief der Kreisvorstand Simon Haslach aus Nesselwang von der Jungen Union. Schorer beschreibt ihn als „engagiert und motiviert“. Mit ihrem Kandidaturverzicht sprach sich Schorer für eine politische Verjüngung des Stimmkreises Marktoberdorf aus, die ihr sehr am Herzen liegt, wie sie betonte. Für die Bezirkstagswahl stellt sich Landrätin Maria Rita Zinnecker als Direktkandidatin für den Stimmkreis Marktoberdorf den CSU-Delegierten in der Nominierungsveranstaltung. Sie möchte Uschi Lax folgen, die bereits bei der vergangenen Bezirkstagswahl angekündigt hatte, dass es ihre letzte sein werde. Bürgermeister Maximilian Eichstetter aus Füssen tritt als Listenkandidat bei der Bezirkstagswahl an. Die Geschlossenheit wurde durch die einstimmigen Beschlüsse bei der CSU-Vorstandssitzung unterstrichen. Schorer dankte den Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Bereitschaft. Die CSU Ostallgäu gehe mit Zuversicht und großem Engagement ins Wahljahr 2023.