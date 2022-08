Die Auerberg Klassik geht in die dritte Runde: Das ist in und um Bernbeuren geboten

Motorräder, Oldtimer, Filmabende und eine Ausstellung. Ein vielfältiges Programm erwartet Teilnehmer sowie Zuschauer bei der 3. Auerberg Klassik in Bernbeuren.

21.08.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Von 1967 bis ins Jahr 1987 fand jedes Jahr am dritten Septemberwochenende das Auerbergrennen statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Besucherinnen und Besucher von weit her kamen nach Bernbeuren, um sich mitreißenden Motorsport anzusehen. Die Auerberg Klassik macht diese Zeit ein Stück weit wieder lebendig. Dieses Jahr findet die Veranstaltung am 10. und 11. September statt. (Lesen Sie dazu auch: Tollkühne Männer in ihren fahrenden Kisten)

Das Programm des 3. Auerberg Klassik:

Motorrad-Ausstellung: Am Marktplatz 8 in Bernbeuren stellen private Sammler und Museen exquisite Leihgaben aus, die die Besucherinnen und Besucher bewundern können.

Oldtimer-Treffen: Jeder, der möchte, kann seinen Oldtimer am Marktplatz parken, solange genug Platz vorhanden ist. Bedingungen sind platzsparendes Parken, ein Fahrzeug, dass vor 1970 auf den Markt kam und im Idealfall dazu passende Kleidung.

"Best dressed"-Wettbewerb: Auch für Besucher lohnt es sich, Kleidung im Stil der 1920er bis 1970er Jahre zu tragen. Auf sie wartet ermäßigter Eintritt und vielleicht sogar ein Preis. Die Preisverleihung findet am Sonntag, 11. September, um 16 Uhr statt.

Filmabende: Am Freitag, 9. September, und Sonntag, 11. September, werden Filme der früheren Auerbergrennen 1967-1987 gezeigt.

Ausstellung: Das ganze Wochenende über sind im Bernbeurer Auerbergmuseum historische Plakate, Fotos und andere Gegenstände der Auerbergrennen aus früheren Tagen zu sehen.

Schmankerlstände: Die Vereine Bernbeurens sorgen am Marktplatz für Verpflegung

Zeitplan der Läufe:

Samstag, 10. September:

9 Uhr: Besichtigungsslauf

10.30 Uhr: Trainingslauf

12-13 Uhr: Mittagspause

ab 14 Uhr: Wertungsläufe

20 Uhr: Abendveranstaltung in der Auerberghalle Bernbeuren mit Live-Band

Sonntag, 11. September

ab 10 Uhr: Wertungsläufe

12-13 Uhr: Mittagspause

13 Uhr: Wertungsläufe

17 Uhr: Siegerehrung Auerberghalle (ca. 30 Minuten nach letztem Lauf)

