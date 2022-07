Diebstahl in Rettenbach: Wer hat die Ortsschilder gesehen?

Drei Ortsschilder sind in Rettenbach am Auerberg geklaut worden. Ihr Materialwert beträgt 450 Euro, ihre Bedeutung ist größer. Die Polizei sucht Zeugen.

19.07.2022 | Stand: 13:29 Uhr

Drei Orsteingangstafeln der Gemeinde Rettenbach am Auerberg sind zwischen Freitag und Montag von bisher unbekannten Tätern entwendet worden. Die Ortstafel standen nach Auskunft der Polizei an den Straßen „Am Weiher“ Richtung Ortsteil Unterlöchlers, in der „Remnatsrieder Straße“ Richtung Nachbargemeinde Stötten am Auerberg und an der „Bernbeurer Straße“ Richtung Nachbargemeinde Bernbeuren. (Lesen Sie auch: Pups, Kotzheim, Fugging oder Petting - Diese Ortsschilder sind beliebte Beute.)

Zeugen können sich an die Polizei in Marktoberdorf wenden

Die Tafeln haben ein Wert von 450 Euro. Wer hat am Wochenende etwas von diesen Diebstählen bemerkt? Sachdienliche Zeugenhinweise zur Ermittlung der oder des Täters nimmt die Polizei in Marktoberdorf unter der Rufnummer 08342 9604-0 entgegen. (Lesen Sie auch: Ortsschilder als Diebesbeute im Westallgäu: Ein bestimmtes Schild ist besonders beliebt.)