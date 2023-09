Flächenfraß, Bürokratie und der Wolf: So wollen die Landtagskandidaten den Landwirten helfen

Die bäuerlichen Familienbetriebe im Ostallgäu plagen etliche Sorgen. Diese Rezepte haben die Landtagskandidaten für die Zukunft der Landwirtschaft.

17.09.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Hinterher würde Moderator Markus Endraß von "gelebter Demokratie" sprechen. Als Fazit einer Diskussion mit fünf Landtagskandidaten für den Stimmkreis Marktoberdorf, in denen diese Fragen zum Thema Landwirtschaft beantworteten. Eingeladen zur Podiumsdiskussion in den Leuterschacher Gasthof Vogler hatte der Bayerische Bauernverband. Und thematisch ging es in den Fragerunden in die Tiefe. Die bäuerlichen Familienbetriebe im Ostallgäu plagen etliche Sorgen. Sei es die überbordende Bürokratie, die mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit oder der übermäßige Flächenverbrauch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.