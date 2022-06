Er kennt sich aus: Mit Tom Hennemann durch die Natur im Ostallgäu

Der Gebietsbetreuer Tom Hennemann beobachtet verschiedene Lebensräume im Ostallgäu genau. In seinen Führungen gibt es viel über Pflanzen und Tiere zu erfahren.

„So ein Ameisenbläuling ist ein Wolf im Schafspelz“, erzählt Gebietsbetreuer Tom Hennemann und zeigt auf den blau-schimmernden Falter, der gerade die Blumenauswahl auf einer Magerwiese genießt. „Als junge Raupe täuscht er Ameisen mit seinen Honigdrüsen und lässt sich in ihr Nest tragen. Dort vertilgt er ungeniert deren Larven bis er schlüpft.“ Wer solche spannenden Details über seine „Mitbewohner“ im Ostallgäu erfahren will, sollte unbedingt an Hennemanns Führungen teilnehmen. „Auf kleinstem Raum haben wir hier sehr unterschiedliche Lebensraumtypen, in denen mehrere tausend Pflanzen- und Tierarten beheimatet sind.“ (Lesen Sie dazu auch: Emmentaler Radweg im Ostallgäu: Wer den Käse genießen will, muss erst einmal strampeln)

Tom Hennemanns Gebiet ist groß - und er hat es genau im Blick

Felsen, Wald, Offenland, Seen – 350 Quadratkilometer groß ist Hennemanns Gebiet und reicht von Nesselwang bis Halblech. Er beobachtet diese Lebensräume genau und bemerkt so ökologische Fehlentwicklungen, die ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Dann vermittelt er zwischen Grundeigentümern, Behörden und Interessengruppen von Anglern bis zu Gleitschirmfliegern, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

„Mir ist ein respektvolles Miteinander sehr wichtig“, meint der Gebietsbetreuer. So fair ist der Ameisenbläuling nicht: Vollgefuttert macht er sich nach dem Schlüpfen aus dem Staub, um nicht selbst Beute der Ameisen zu werden.

Weitere Infos zur Gebietsbetreuung im Ostallgäu finden Sie hier.

Die Serie Heimatentdecker zeigt jede Woche einen Tipp für mehr Heimatglück und stellt Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

