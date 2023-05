Für mehr Sicherheit für Kinder auf den Straßen Marktoberdorfs

Bei Kidical Mass radeln 200 Marktoberdorfer durch die Stadt, um auf Kinder im Verkehr aufmerksam zu machen. Eine Forderung: Ein durchgehendes Radwegenetz.

12.05.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Mit einer Radl-Demo haben wieder etliche Marktoberdorfer auf die Situation von Kindern im Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Bei der dritten Auflage von Kidical Mass radelten 200 Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer mit Musik und Polizeibegleitung durch die Stadt. Zur Freude der Veranstalter war die Zahl der Teilnehmer wesentlich höher als die vergangenen beiden Jahre.

DAs Motto von Kidical Mass 2023: "Straßen sind für alle da!"

Viele Fahrräder waren geschmückt mit Plakaten und Fahnen. Vom Stadtplatz ging es um los in Richtung AOK-Kreuzung, über die Bahnhofstraße am Bahnhof vorbei, dann zum Landratsamt und über die Kaufbeurer Straße wieder zurück in die Stadt. Alle Altersgruppen waren vertreten, die Jüngsten fuhren mit dem Laufrad mit. Das Motto der Veranstalter lautete in diesem Jahr: „Straßen sind für alle da!“. Monika Krieger hielt zu Beginn eine kurze Rede und bekräftigte die Forderungen der radelnden Familien in Marktoberdorf: mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr, ein durchgehendes Radwegenetz und eine kinderfreundliche Verkehrspolitik.

Krieger und die Hauptorganisatorinnen Birgit Glas und Miriam Pfanzelt vom Bund Naturschutz und dem Bündnis „Nachhaltiges Marktoberdorf“ fordern außerdem, dass die Wege der Kinder und ihre aktive Teilnahme am Stadtverkehr beim Radverkehrskonzept berücksichtigt werden sollen, das noch in diesem Jahr in Marktoberdorf entstehen soll. Ihr Geschick durften die Kinder auf einem Fahrradparcours beweisen. Zur Belohnung gab es dann eine Kugel Eis.