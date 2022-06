Was ein junger Ostallgäuer Trachtler mit Joe Biden erlebt hat

Wie es sich in Bayern gehört, begrüßen Trachtler des Oberen Lechgau-Verbands US-Präsident Joe Biden in Dirndl und Lederhose. Warum er „ganz lässig“ rüberkam.

29.06.2022 | Stand: 18:26 Uhr

Nein, so schnell wird das Hemd nicht gewaschen. Etwas verschwitzt? Egal. Für Marco Keller fühlte es sich an wie ein Ritterschlag, irgendwie irreal. Dabei hatte ihm tatsächlich einer der mächtigsten Männer der Welt auf die Schulter geklopft: der US-amerikanische Präsident Joe Biden. Marco Keller hatte ihn auf dem Flughafen in Erding gemeinsam mit Daniela Hauser zum G7-Gipfel begrüßt. In Tracht, wie es sich in Bayern gehört, wenn sich hoher Besuch angekündigt hat. „Das war schon was Besonderes, ihm die Hand zu geben und mit ihm zu sprechen“, sagt der Zwölfjährige vom Trachtenverein Burg Hopfen: „Ich fand das cool.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.