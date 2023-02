Ehrenamtliche schneidern Kleider für Frühchen am Klinikum Kaufbeuren

Ehrenamtliche nähen Kleidung für Frühchen und spenden sie an die Kaufbeurer Kinderklinik. Warum ausgerechnet bei diesen Babys keine Kleidung vorhanden ist.

18.02.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Kleidung, Decken und Wärmebettvorhänge speziell für Frühgeborene haben Mitglieder des Vereins „Nähen für Frühchen und Sternenkinder Beilngries“ angefertigt und an die Kinderklinik in Kaufbeuren gespendet. Dort werden auch Frühchen ab der 32. Schwangerschaftswoche betreut. Der Chefarzt der Kaufbeurer Pädiatrie, Prof. Markus Rauchenzauner, freute sich über die Spende, „mit unserer Neonatologie haben wir immer Interesse an warmer, gemütlicher Kleidung für unsere Kleinsten.“

Über die Harlekin-Nachsorge Kaufbeuren, die Familien mit früh- oder risikogeborenen Kindern kostenlos Unterstützung anbietet, sei der Kontakt zu dem im Landkreis Eichstätt ansässigen Verein entstanden. Auch die Organisation, die Auswahl sowie den Transport der Kleidungsstücke übernahm das Harlekin-Team.

Für Frühchen sei oftmals wenig passende Kleidung vorhanden

„Nach der Geburt meiner Tochter, die im Februar 2015 als Frühchen zur Welt kam, habe ich miterlebt, wie wenig passende Kleidung und Ausstattung für Kinder vorhanden ist, die weit unter Kleidungsgröße 50 geboren werden“, so die Vereinsgründerin Marina Rupp. Bereits in der Klinik habe es oftmals kaum passende Kleidungsstücke gegeben.

Aber auch in der Zeit nach der Klinik passte das kleine Baby noch lange in keine normalen Größen. „Mir wurde schnell klar“, so Rupp, „selbst genähte Kleidung passt nicht nur besser, sondern sieht auch wesentlich schöner aus.“ Auf Anfrage erhalten sowohl Kliniken als auch Privatpersonen eine von den Vereinsmitgliedern genähte und gestrickte Grundausstattung ab den kleinsten Größen bis hin zu Neugeborenenkleidung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

