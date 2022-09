Humedica hilft nach Flut in Pakistan

Bei der Hochwasserkatastrophe in Pakistan sind schon über 1100 Menschen gestorben. Wie die Ostallgäuer Organisation Humedica in der Katastrophenregion hilft.

04.09.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Nach den verheerenden Überflutungen in Pakistan leistet die Kaufbeurer Organisation Humedica Hilfe in den besonders betroffenen Regionen. Große Teile des Landes stehen unter Wasser, über 1100 Menschen starben. „Die Situation ist dramatisch, noch schlimmer als bei der letzten großen Katastrophe im Jahr 2010“, sagt Humedica-Geschäftsführer Johannes Peter. (Lesen Sie auch den ausführlicheren Artikel: Hochwasser in Pakistan ist eine "kolossale Katastrophe")

"Jeder siebte Pakistani ist von den Überflutungen betroffen!"

„Jeder siebte Pakistani ist von den Überflutungen betroffen.“ Besonders schlimm traf es die Regionen Belutschistan, Sindh, Rajanpur und den Norden des Landes. Die Ostallgäuer Hilfsorganisation Humedica mit Sitz in Neugablonz hilft über den örtlichen Partner PMS vor Ort mit Lebensmitteln und dem Nötigsten, was die Menschen in der jetzigen Situation brauchen. „Ein Nahrungsmittelpaket reicht einer sechsköpfigen Familie etwa einen Monat lang,“ erklärt Peter.