"Ich bin sprachlos": Kaufmann zum Landtagskandidaten der CSU Ostallgäu gewählt

Andreas Kaufmann zieht für die CSU Ostallgäu bei der Landtagswahl ins Rennen. Er setzte sich gegen Karina Fischer durch. Die Wahl sorgte für eine Überraschung.

09.03.2023 | Stand: 23:35 Uhr

"Ich bin a bissle überrascht": Das waren die ersten Worte, die Andreas Kaufmann nach seiner Nominierung zum Landtagskandidaten der CSU Ostallgäu heausbrachte. Der 42-Jährige aus Roßhaupten zieht bei der kommenden Landtagswahl für den Stimmkreis Marktoberdorf in den Wahlkampf. Die 100 CSU-Deligierten haben dies bei der Nominierungsveranstaltung in Obergünzburg mit überraschender Mehrheit so entschieden. Kaufmann setzte sich dort am Donnerstagabend mit 63 Prozent der Stimmen gegen Karina Fischer aus Eggenthal durch. "Ich bin sprachlos. Mit so einem fulminanten Sieg habe ich nicht gerechnet", sagte Kaufmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.