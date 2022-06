„Immer ein Lächeln und freundliche Worte“: Seit 25 Jahren ist Pater Jakob Pfarrer in Biessenhofen

Pater Jakob feiert Silbernes Priesterjubiläum. Die Gläubigen sind froh, dass der Geistliche in der Pfarreiengemeinschaft Bidingen-Biessenhofen wirkt.

30.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Pater Jakob Panankala hat sein 25-jähriges Priesterjubiläum in der Pfarrkirche Biessenhofen gefeiert. Zuvor war er gemeinsam mit den Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Bidingen-Biessenhofen, weiteren Geistlichen und zahlreichen Patres seines Heimatordens zu den Klängen der Musikkapelle Altdorf durch ein Spalier der Fahnenabordnungen der Vereine aus Bidingen und Biessenhofen in die Kirche eingezogen. (Lesen Sie dazu auch: Rekordmann an der Orgel kommt aus Sulzschneid: Nie gab es im Bistum einen jüngeren Organisten)

