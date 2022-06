Jetzt neu: Ukrainische Kinder können bei der Ferienfreizeit dabei sein

Der Kreisjugendring bietet ukrainischen Kindern zusätzliche Plätze bei der Ferienfreizeit an. Extra Veranstaltungen sind ebenfalls geplant.

05.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Auch Kinder und Jugendliche aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien sind bei der Ferienfreizeit des Kreisjugendrings Ostallgäu in Maktoberdorf in den Sommerferien herzlich willkommen. Eigene Veranstaltungen und zusätzliche Plätze hat der Kreisjugendring (KRJ) für die ukrainischen Kinder organisiert. (Lesen Sie dazu auch: Zukunftsmacher: Wie die Jugend im Ostallgäu mitbestimmt)

Das Angebot bei der Ferienfreizeit in Marktoberdorf

Insgeamt 14 Veranstlatungen mit 203 Plätzen will der KRJ ausschreiben. Das Angebot stehe und reiche vom Waldseilgarten „Klette am Ette“ über einen Tenniskurs und Batiken bis zu einem Erlebnisnachmittag in der Natur, sagt Sozialpädagogin Ricarda Klinger. „Die Flyer müssen nur noch übersetzt werden.“

Zwischen den Pfingst- und den Sommerferien soll die Anmeldung stattfinden, und zwar per E-Mail und Telefon. Ein Link auf der KJR-Webseite verweise dann zudem auf das neue Angebot. Die Resonanz der Vereine und Veranstalter auf die Idee sei sehr positiv gewesen, sagt Klinger.

