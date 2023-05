Trotz Kita-Krise: Marktoberdorf gelingt es, alle Kinder in Krippen, Kindergärten und Horten unterzubringen. Wie die Stadt das schafft.

20.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In etlichen bayerischen Kommunen mühen sich Eltern verzweifelt um einen Kita-Platz – oft vergeblich. Nicht so in Marktoberdorf. Der Stadt ist es für das anstehende Betreuungsjahr gelungen, alle angemeldeten Kinder unterzubringen – sei es in Krippe, Kindergarten oder Hort. Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Marktoberdorf erfüllt diesen Anspruch. (Lesen Sie auch: Pflegefamilien im Ostallgäu dringend gesucht)

