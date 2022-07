„Klasse Insekten!“: Naturbildungsprogramm für Kinder im Günztal

Kinder sollen die Natur ihrer Heimat kennenlernen. Dafür sorgt die Günztalstiftung mit neuen Naturbildungsprogrammen für Grundschulen in dieser Region.

01.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

„Insektenfreundliches Günztal“: Im Rahmen dieses Projekts hat die Stiftung Kulturlandschaft Günztal im Bundesprogramm Biologische Vielfalt neue Naturbildungsprogramme ausgearbeitet. Die Stiftung hat für interessierte Grundschulen vier verschiedene Angebote, unter denen sie wählen können. Die Gemeinsamkeit: Sie drehen sich alle um Insekten und ihre Lebensräume. (Lesen Sie dazu auch: Er kennt sich aus: Mit Tom Hennemann durch die Natur im Ostallgäu)

Die neuen Programme „Klasse Insekten“ eignen sich hervorragend dafür, Themen des Lehrplanes spielerisch aufzugreifen. Somit wendet sich die Stiftung an alle Grundschulen in den Günztal-Gemeinden, die für das Ende des Schuljahres noch ein Ausflugsziel oder ein Projekt für „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“ des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus suchen.

Von Günzach bis Günzburg wird das Programm angeboten

Auf der ganzen Länge des Günztals, also von Günzach bis Günzburg sollen die Projekte durchgeführt werden. Je nach Standort der Schule sind die Kinder dann in ihrem Areal des Günztals unterwegs. Der Günztalstiftung ist es nämlich ein besonderes Anliegen, den Kindern die Natur ihrer Heimat nahezubringen.

Mit einem kleinen Einblick in die Programme möchte Alexandra Baur, die Projektmanagerin Umweltbildung der Stiftung, Kinder sowie Lehrerinnen und Lehrer für ihre Leidenschaft begeistern. Denn eines stehe für sie mit Sicherheit fest: „Umweltbildung wirkt am besten, wenn sie bereits ganz früh ansetzt“, schreibt sie in der Pressemitteilung. Daher sind die Programme so abwechslungsreich wie nur möglich. So sollen Kinder auf spielerische Weise mit den wichtigen Naturschutzthemen in Berührung gebracht werden.

Die Programme drehen sich um die Lebensräume von Insekten:

„Von Blüte zu Blüte: Insekten auf der Wiese“: Dieses Programm nimmt den Lebensraum Wiese genauer in den Blick. Mit Becherlupen und bunter Landart (Kunst aus Naturmaterialien) erfahren die Kinder viel Neues über das Leben von Insekten auf einer Wiese. Währenddessen stellen sich die Entdeckerinnen und Entdecker verschiedene Fragen, wie zum Beispiel: „Wie viele Farben hat eigentlich eine Wiese?“ Fragen, die man sich eben normalerweise nicht stellt, wenn man über eine Wiese spaziert.

Dieses Programm nimmt den Lebensraum Wiese genauer in den Blick. Mit Becherlupen und bunter Landart (Kunst aus Naturmaterialien) erfahren die Kinder viel Neues über das Leben von Insekten auf einer Wiese. Währenddessen stellen sich die Entdeckerinnen und Entdecker verschiedene Fragen, wie zum Beispiel: „Wie viele Farben hat eigentlich eine Wiese?“ Fragen, die man sich eben normalerweise nicht stellt, wenn man über eine Wiese spaziert. „Unter Wasser – über Wasser: Lebensraum Günz“: Bei diesem Schwerpunkt geht es etwas nasser zu. Mit Flussfernrohren und Keschern ausgestattet, werden die Geheimnisse des Günztals gelüftet. Denn wer weiß beispielsweise schon, dass Libellen – diese schillernden Luftakrobaten – den größten Teil ihres Lebens unter Wasser verbringen? Oder, dass es kunstschaffende Insekten in der Günz gibt?

Lebensraum Günz“: Bei diesem Schwerpunkt geht es etwas nasser zu. Mit Flussfernrohren und Keschern ausgestattet, werden die Geheimnisse des Günztals gelüftet. Denn wer weiß beispielsweise schon, dass Libellen – diese schillernden Luftakrobaten – den größten Teil ihres Lebens unter Wasser verbringen? Oder, dass es kunstschaffende Insekten in der Günz gibt? „Klasse Versteck: Die Hecke“: Ebenso wichtig für Insekten wie das Wasser ist das Thema Zuflucht. Bei diesem Projekt wird erforscht wofür eine Hecke gut ist, warum sie das Ideale Versteck für Insekten bietet und welche Tierchen sich überhaupt darin verbergen. Die Suche nach großen und kleinen Bewohnern der Hecke steht bei diesem Modul im Mittelpunkt

Ebenso wichtig für Insekten wie das Wasser ist das Thema Zuflucht. Bei diesem Projekt wird erforscht wofür eine Hecke gut ist, warum sie das Ideale Versteck für Insekten bietet und welche Tierchen sich überhaupt darin verbergen. Die Suche nach großen und kleinen Bewohnern der Hecke steht bei diesem Modul im Mittelpunkt „Von Riesen und Winzlingen: Insekten im Wald“: Ein Lebensraum, der beim Thema Insekten oft übergangen wird, ist der Wald. Deshalb sollen Kinder bei dieser Aktion entdecken, was die verschiedenen Insekten im Wald bewirken und wie sie dort leben. Welche Tierchen sind es, die einen ganzen Baum zu Fall bringen und mit ihren Kollegen dann auch noch zersetzen? Welche Insekten halten den Wald gesund, indem sie Samen verteilen, oder Müll beseitigen? Mit lustigen und auch meditativen Spielen sollen Kinder dem Wald nahe sein und Geheimnisse über ihn kennenlernen, die ihnen davor noch nicht bekannt waren.

Genauere Informationen gibt es per E-Mail umweltbildung@guenz-tal.de oder unter der Telefonnummer 0170/ 8726105.

