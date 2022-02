Sorge um Arbeitsplätze: Susanne Ferschl kritisiert neues Klinikmanagement

Susanne Ferschl befürchtet, dass die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren in den Klinikverbund Allgäu aufgenommen werden. Das hätte Folgen für die Belegschaft.

Sie habe Bedenken gegenüber dem neuen Management der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, sagt die Kaufbeurer Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl („ Die Linke“). Weil die Sana AG auch den Klinikverbund Allgäu leitet, fürchtet Ferschl, dass auch die Ostallgäuer Krankenhäuser in den nächsten Jahren mit in den Verbund aufgenommen werden sollen. „Was das für die Belegschaften bedeuten kann, zeigt das jüngste Outsourcing an den Kliniken Mindelheim und Ottobeuren“, kommentiert Ferschl.

Auch aus dem Kaufbeurer Stadtrat kommt Kritik

Auch der Kaufbeurer Stadtrat der „Linken“, Christoph Gänsheimer, kritisiert die Entscheidung. Die Sana AG sei „ein von der privaten Krankenversicherungsindustrie getragener Konzern, der selbst Privatkrankenhäuser betreibt“ und für die Privatisierung von kommunalem Eigentum werbe. (Lesen Sie auch: Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren schließen Vertrag mit Sana AG)

Susanne Ferschl: "Gesundheit ist keine Ware"

Laut Ferschl liege das Problem darin, dass Krankenhäuser wirtschaftlich sein müssen und der Gesundheitssektor auf Profit getrimmt wurde. Gesundheit sei keine Ware, Beschäftigte in Kliniken bräuchten gute Arbeitsbedingungen, um Patienten gut zu versorgen und selbst gesund zu bleiben. Die Pandemie habe die Schieflage der Krankenhausfinanzierung deutlich gemacht. Ferschl fordert „ein solidarisches Finanzierungssystem, das die tatsächlichen Kosten deckt“.

