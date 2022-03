Lockerungen an Marktoberdorfer Grundschulen: Ist das Risiko noch zu hoch?

In Grundschulen wird die Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben - auch im Ostallgäu. Lehrer bezweifeln, dass diese Lockerung eine gute Idee ist.

Lehrer von Marktoberdorfer Grundschulen sehen den Wegfall von Masken im Unterricht eher skeptisch. Bei den derzeit hohen Inzidenzen sei diese Lockerung schwer verständlich. Für die Kinder sei sie allerdings eine Erleichterung. (Lesen sie dazu: Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Ostallgäu)

Der Schulleiter der Marktoberdorfer St. Martin Grundschule sieht Gutes und Schlechtes in der Lockerung

Jörg Schneider, Leiter der Marktoberdorfer Grundschule St. Martin, bewertet den Wegfall der Masken zwiespältig. „Epidemiologisch ist das Lockern zu diesem Zeitpunkt schwer nachzuvollziehen“, sagt er. Die Inzidenzen seien hoch, und es gebe einige positiv getestete Schüler und Quarantänefälle an der Martinsschule. „Außerdem sind etliche Lehrkräfte krank – da haben wir praktisch keine Vertretungsmöglichkeiten mehr.“

Auf der anderen Seite seien Mund-Nasen-Masken pädagogisch immer ungut, weil dadurch Sinneswahrnehmungen fehlten, sagt der Rektor. „Man hört und sieht schlecht, wie die Kinder sprechen. Gerade beim Silbenlesen war das ein Problem.“

Der Marktoberdorfer Schulleiter berichtet: Manche Kinder behalten die Maske weiterhin an

Und natürlich sei die Lockerung für die Schulkinder selbst eine große Erleichterung. „Die meisten haben sich sehr gefreut.“ Es gebe aber auch Kinder, die ihre Masken lieber noch aufbehalten möchten. So trugen ihm zufolge am Montag in zwei dritten Klassen jeweils 13 von rund 20 Kindern weiter freiwillig am Platz Maske, in zwei vierten Klassen waren es je fünf von 19 Kindern. Zudem, so macht er klar, gelte auch im Klassenzimmer wieder Maskenpflicht, sobald ein Infektionsfall auftrete.

Auch die Schulleiterin der Adalbert-Stifter-Grundschule in Marktoberdorf äußert Kritik

Auch die Schulleiterin der Adalbert-Stifter-Grundschule, Bettina Schlegl, ist skeptisch, was die Lockerungen angeht. „Die Inzidenzen sind zu hoch, um das jetzt schon gut zu heißen. Wir sind sowieso schon jeden Tag rund zwei Stunden mit Testen und der Kontaktverfolgung beschäftigt. Das muss nicht noch mehr werden“, meint sie. Auch in ihrer Schule seien viele Kinder so vernünftig, die Maske weiter anzubehalten. Besonders bei Gruppenarbeiten achte man nach wie vor sehr darauf, dass die Kinder nicht ohne Maske beieinander sitzen. „Wir haben auch die Sitzordnung verändert, sodass jedes Kind einzeln sitzt, aber es ist trotzdem noch ziemlich eng“, sagt Schlegl. Nur im Sportunterricht sei das Ende der Maskenpflicht eine echte Erleichterung gewesen. „Die Maske während des Sports war eine Zumutung.“ Im Klassenzimmer wäre sie aber lieber weiterhin vorsichtig.

Der Grundschule Leuterschach-Wald sind die aktuellen Lockerungen willkommen

Ganz anders sieht das die Leiterin der Grundschule Leuterschach-Wald, Marlene Klemm. Für die Kinder seien die Lockerungen gut, da das Zwischenmenschliche durch die Maske ein wenig auf der Strecke geblieben sei. „Solange wir die Lüftungen im Klassenzimmer haben und weiterhin Pooltestungen machen, sehe ich da keine Gefahr. Außerdem tragen die Schüler auf den Gängen oder in den Bussen ja weiterhin eine Maske“, meint Klemm. Das fände sie richtig, aber auch als Schutzmaßnahme ausreichend.

