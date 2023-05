Der älteste Marktoberdorfer feiert seinen 105 Geburtstag

Georg Bayrhof lebt mit 105 Jahren noch immer in seiner eigenen Wohnung. Dabei hat er in all den Jahren viel erlebt. Das ist sein Rat für ein langes Leben.

22.05.2023

Er ist in die „goldenen Zwanziger“ hineingeboren, hat die NS-Zeit als Soldat miterlebt und ist einer der letzten, die noch von der Zeit des Zweiten Weltkriegs berichten können. Georg Bayrhof hat vergangene Woche seinen 105. Geburtstag gefeiert. Damit ist er laut Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell der älteste Marktoberdorfer.

