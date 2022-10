Marktoberdorfer spielt für den Papst: Flierls Orgel-Mission in Kasachstan ist geglückt

Der aus Marktoberdorf stammende Musiker trat als "Vorband" für Papst Franziskus in Kasachstan auf. An der Universität Astana gab es Standing Ovations.

14.10.2022 | Stand: 14:43 Uhr

Axel Flierl ist immer noch bewegt von seinen Eindrücken in Kasachstan. „Ich habe jetzt die ganze Woche gebraucht, um das zu verarbeiten“, sagt der 45-Jährige. Der Marktoberdorfer, der seit 16 Jahren als Basilika-Organist in Dillingen tätig ist, war sozusagen die „Vorband“ für Papst Franziskus, der in Kasachstan am siebten Kongress der Weltreligionen teilnahm. Flierl trat als musikalischer Botschafter des katholischen Bistums Augsburg in der Kathedrale "Mutter aller Nationen" in Karaganda auf. (Lesen Sie zu Axel Flierls Kasachstan-Reise auch unseren großen Hintergrund- und Vorbericht.)

