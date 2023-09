Ärgerlich: Darum scheitert der Weltrekord im Fallschirmspringen

Zehnmal ins Ziel springen und insgesamt nur einen Zentimeter abweichen: Herausragende Leistung der Altenstädter Soldaten bei der deutschen Meisterschaft.

13.09.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Deutschlands beste Fallschirmspringer kommen von der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Altenstadt (Schongau). Sie dominierten erneut das Ziel- und Stilspringen. Mit acht Rekorden sorgten die Soldatinnen und Soldaten dafür, dass dieser Wettbewerb des Deutschen Fallschirmsportverbandes auf höchstem Niveau stand.

Deshalb ist das Leistungsniveau so hoch

Herausragender Athlet war Stabsfeldwebel Stefan Wiesner (Bad Kohlgrub) mit dreimal Gold, einmal Silber sowie zwei Rekorden. Neben Einzel-Gold im Zielspringen (das Ziel hat einen Durchmesser von zwei Zentimetern) und dem Sieg in der Kombinationswertung gewann Wiesner mit Feldwebel Robin Griesheimer (Schwabsoien), Hauptfeldwebel Elischa Weber, Hauptfeldwebel Christian Kautzmann und Hauptfeldwebel Kai Erthel (alle Schongau) den Titel in der Teamwertung.

Mit einer herausragenden Leistung von nur 25 Zentimeter stellten die Altenstädter den Europarekord in der Gruppe „Lowest Score after 8 rounds“ aus dem Jahr 2019 eingestellt und stellten einen deutschen Rekord auf, nur zwei Zentimeter hinter dem gültigen Weltrekord. Den zweiten Platz sicherte sich Altenstadt 2 mit Stabsunteroffizier Aaron Dulisch (Altenstadt i. OBB), Stabsunteroffizier Elias Kammer (Schwabsoien), Hauptgefreiter Zoé Stoll (Stutensee), Stabsunteroffizier Mathias Demmler (Schwabniederhofen) und Oberfeldwebel Tatjana Gustke (Schongau). Rang drei belegte das Paratec-Factory-Team mit Hauptfeldwebel Sascha Lasotta (Schongau), Gerd Brandecker (Grünwald), Nils Kammer (Lebach), Raphael Lautenbacher (Altenstadt i. OBB) und Gerhard Wagner (Schongau).

Stefan Wiesner unterbietet den Welt- und Europarekord

In der Gesamtwertung war das Leistungsniveau besonders hoch. Stefan Wiesner präsentierte sich in bestechender Form und siegte mit einem unglaublichen Ergebnis und neuem deutschen Rekord von einem Zentimeter Abweichung nach zehn Wettkampfrunden, wodurch er den bestehenden Welt- und Europarekord unterbot. Allerdings wird dieser vermutlich nicht offiziell in die Wertung gehen, da nur zwei von drei geforderten internationalen Schiedsrichtern eingesetzt waren. Dabei gelang es ihm zusätzlich, achtmal in Folge exakt den Nullpunkt zu treffen. Wiesner konnte damit den amtierenden Welt- und Europarekord in der Performance-Rekordkategorie aus dem Jahr 2008 verbessern. Die Plätze zwei und drei gingen nach dem Stechen an Tatjana Gustke (neun Zentimeter) und Junior Nils Kammer (neun Zentimeter), die durch ihre Leistungen in den Kategorien „female“ und „junior“ ebenfalls neue deutsche Rekorde verzeichnen konnten.

Die Junioren überzeugten ebenfalls durch hervorragende Leistungen. Nils Kammer (Lebach/neun Zentimeter) sicherte sich mit sieben Zentimetern Vorsprung vor Matthias Demmler (Schwabniederhofen/16 Zentimeter) und Elias Kammer (Schwabsoien/17 Zentimeter) den deutschen Meistertitel im Zielspringen. Die Plätze zwei bis fünf lagen nach dem Stechen nur ein Zentimeter auseinander, was sowohl für die Ausgewogenheit der Leistungen, aber auch für ein hohes Wettkampfniveau spricht.

Sportfördergruppe der Bundeswehr räumt ab

In der Masterwertung (Wettkämpfer und Wettkämpferinnen ab 50 Jahren) gab es ebenfalls ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das DFV-Vizepräsident Gerhard Wagner (Schongau/17 Zentimeter) vor Martin Ratzke (Aachen/16) und Thomas Schneider (Heusweiler/20) für sich entschied. Gerhard war als einziger für das Semifinale qualifiziert, wodurch sich der höhere Punktewert erklärt, da er eine Runde mehr springen durfte.

Die Kombinationswertung, in der die Wertungen aus dem Stil- und Zielspringen zusammengeführt werden, dominierten wie erwartet die Soldaten der Sportfördergruppe der Bundeswehr aus Altenstadt. In der Gesamtwertung erkämpfte sich Stefan Wiesner (drei Punkte) den Meistertitel vor Robin Griesheimer (fünf Punkte) und Tatjana Gustke (acht Punkte). In der Juniorenkombinationswertung teilten sich den ersten Platz, die Geschwister Nils und Elias Kammer vor Matthias Demmler.

Griesheimer sicherte sich den Sieg im Stilspringen vor Wiesner und Weber. Dabei muss über fünf Runden eine vorgegebene Choreografie gezeigt werden. Griesheimer brauchte 31,48 Sekunden. Er verbesserte den deutschen Rekord deutlich und lag nur 0,28 Sekunden hinter dem Welt- und Europarekord von 31,20 Sekunden von 2018.

So viele WM-Titel haben die Soldaten bereits gewonnen

Weitere Rekorde in dieser Gruppe verbuchten Hauptgefreiter Zoé Stoll (Stutensee) in „junior female“ mit 47,71 Sekunden und Oberfeldwebel Tatjana Gustke (Schongau) in „female“ mit 37,66 Sekunden. Bei den Junioren verwies Stabsunteroffizier Elias Kammer (Schwabsoien/35,85) Stabsunteroffizier Mattias Demmler (Schwabniederhofen/40,73) und Nils Kammer (Lebach/43,79) auf die Plätze.

Für die Altenstädter war dies eine gelungene Generalprobe für Weltcup und Europameisterschaft Ende September in Ravenna. Die Sportfördergruppe der Bundeswehr in Altenstadt zählt mit insgesamt 40 WM-Titeln zur absoluten Weltspitze.

