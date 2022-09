Nach harter Kritik bei Bürgerversammlung: Bürgermeister Schreyer nimmt erneut Stellung

Bürgermeister Albert Schreyer jun. musste harte Kritik einstecken.Unter anderem wurde kritisiert, dass er während Corona teils von zuhause aus arbeitete.

07.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Im vergangenen Mai musste Lengenwangs Bürgermeister Albert Schreyer jun. bei seiner ersten Bürgerversammlung harte Kritik einstecken. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging das Gemeindeoberhaupt nochmals auf die Wortmeldungen der Bürgerversammlung ein und informierte über den aktuellen Stand:

Nicht genug Platz für eine Photovoltaikanlage

Zunächst ging Schreyer auf die Notstromversorgung ein. „Wir haben 2015 ein Notstromaggregat gekauft mit der Leistung von 60 kVA und im Fall eines Stromausfalls können wir die Pumpen des Hochbehälters und die des Trinkwasserbrunnens über das Notstromaggregat mit Strom versorgen“, sagte das Gemeindeoberhaupt. Der Hochbehälter in Albisried sei über die gleiche Leitung mit dem Trinkwasserbrunnen in Luttenried verbunden. Die Einspeisung des Notstroms erfolge an einer zentralen Stelle. In der Bürgerversammlung kam damals auch die Frage auf, ob die Pumpen auch mit einer PV-Anlage mit Batteriespeicher ausgestattet werden könnten. Schreyer hat zwischenzeitlich von den Lechwerken (LEW) folgende Auskunft erhalten: Die Dachfläche des Brunnens reiche für eine PV-Anlage nicht aus. In der Wasserschutzzone eins dürfen keine aufgeständerten PV-Anlagen installiert werden. Es laufen Gespräche, ob dies in der Wasserschutzzone zwei möglich ist. (Lesen Sie dazu auch: So viel könnte die neue Halle in Lengenwang mehr kosten

Darum war der Bürgermeister während der Pandemie zeitweise nicht zu erreichen

Schreyer ging auch auf die Anschuldigung ein, „warum er in der Pandemie im Homeoffice und nicht in der Gemeinde zu erreichen war.“ In der Coronazeit sei Schreyer aufgrund seiner Frau, die als Arzthelferin arbeitet und systemrelevant ist, für seine zwei Kinder (damals neun und elf Jahre alt) teilweise vormittags im Homeoffice gewesen. In dieser Zeit sei er aber trotzdem immer telefonisch erreichbar gewesen und hätte jederzeit dringende Termine wahrnehmen können, sagte Schreyer. Nachmittags sei er im Rathaus gewesen.

Anschließend ging Schreyer auf die Nachfrage ein, ob auf dem Mobilfunkmast nicht doch eine 5G-Antenne angebracht werde. Nach Rücksprache mit der Telekom werde es ein 4G-Netz geben.

In puncto „Entschädigungszahlung aufgrund Straßenbaumaßnahmen zwischen Albisried und Rückholz“, informierte Schreyer, dass die ersten Entschädigungszahlungen getätigt wurden. „Die anderen Auszahlungen werden folgen, sobald wir das Ok von den Eigentümern haben, dass die Entschädigungen direkt an die Pächter ausbezahlt werden dürfen.“

Mehrere Wortmeldungen und Fragen kamen aus dem Gemeinderat

Dann besprach er die Wortmeldung „Organisation eines Dankgottesdienstes in Bad Grönenbach zu Ehren des am 29. Dezember 2020 verstorbenen Pfarrers Stefan Ried“. Nach dem Bischofsbesuch Anfang Oktober 2022 können die Gespräche mit den kirchlichen Vertretern wieder aufgenommen werden. Derzeit angedacht ist die Fahrt in Bussen zur Grabstätte, wenn möglich auch in Begleitung der Musikkapelle Lengenwang.

Folgende Nachfrage kam ebenfalls bei der Bürgerversammlung: „Es gibt keinen durchgängigen Gehweg entlang der Schützenstraße auf Höhe des Abzweigs in die Seestallstraße. Wäre es möglich, auf der Straße eine optische Trennlinie zu ziehen, damit beim Abbiegen in der Rechtskurve die Fußgänger nicht gefährdet werden?“ Die optische Trennlinie könne nicht gezogen werden, da die Fahrbahn so verengt werden würde, dass kein Gegenverkehr mehr stattfinden könnte. Das sei aus rechtlichen Gründen in dieser Form nicht möglich, sagte Schreyer.

Beim Thema „Warum wurde der Maibaum nicht schon in diesem Jahr erneuert?“ stellte Schreyer klar, dass die Aufstellung des Maibaums nicht Bürgermeistersache sei. Das heiße aber nicht, dass er nicht involviert sei. Nach fünf Jahren wurde der Maibaum aus Haftungsgründen entfernt.

