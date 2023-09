In Marktoberdorf startet im Herbst ein Bussystem, das das gesamte Stadtgebiet abdeckt. Wie das Ganze funktioniert und worin die großen Vorteile liegen.

20.09.2023 | Stand: 11:34 Uhr

Ab Mitte Oktober startet in Marktoberdorf ein neuer, regelmäßiger Busverkehr, der das gesamte Stadtgebiet abdeckt. Das kündigten Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell und der Geschäftsführer der Betreiberfirma Flexibus, Josef Brandner , in einem Gespräch mit der AZ an. Die Busse werden nicht auf festgelegten Routen unterwegs sein, sondern orientieren sich am Bedarf der Fahrgäste. Das heißt: Der Fahrgast gibt den Fahrplan vor. "Mobilität auf Zuruf", nennt es Geschäftsführer Brandner. Haltestellen gibt es im neuen System nur noch virtuell. Doch Brandner verspricht: "Jeder Fahrgast hat künftig nur maximal 80 Meter Fußweg bis dorthin, wo ihn der Bus abholt." Die neuen Busse werden ab dem 16. Oktober an sechs Tagen pro Woche unterwegs sein. (Lesen Sie auch: Was wünschen sich die Marktoberdorfer vom neuen Bussystem?)

