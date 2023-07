Neuer Stadt-Bus in Marktoberdorf: Warum es Streit über die Fahrpreise gibt

Ab Herbst rollen die neuen Stadtbusse in Marktoberdorf. Die Grünen wollen, dass alle Bürger gleich viel zahlen. Weshalb der Einheitstarif jedoch abgelehnt wurde.

25.07.2023 | Stand: 18:06 Uhr

Noch sind die neuen Nahverkehrs-Busse für das gesamte Stadtgebiet noch keinen Meter gerollt. Dennoch gab es im Stadtrat viel Zustimmung und teils überschwängliches Lob für das neue Bus-Konzept, das Mitte Oktober in Marktoberdorf starten soll. Von einem "innovativen Produkt", sprach Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Stadtrat Stefan Elmer (SPD) nannte es gar einen "Meilenstein für unsere Mobilität". Und trotzdem diskutierte das Gremium in der Sitzung am Montagabend wegen der Busse durchaus kontrovers. Allerdings ging es da nicht um das Konzept, sondern um die Gestaltung der Preise. Lesen Sie auch: Nach 18 Jahren: Der Stadtbus Marktoberdorf rollt im Oktober zum letzen Mal

