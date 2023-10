Wünsche gesammelt: Das muss sich für den Radverkehr in Marktoberdorf ändern

Weil der Radverkehr in Marktoberdorf zunimmt, will die Stadt das Radwegenetz verbessern. Die Bürger haben konkrete Vorstellungen, was notwendig ist.

16.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro „Topplan“ aus Wald möchte die Stadt das Radwegenetz in der Stadt weiter voranbringen. „Die Entwicklung in Marktoberdorf ist gut. Der Fahrradverkehr nimmt stetig zu“, freute sich Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Dennoch gebe es noch einiges zu verbessern. Für die Stadt sei es wichtig, die Radfahrerinnen und Radfahrer aktiv in die Planungen mit einzubinden, um deren Wünsche und Anliegen berücksichtigen zu können. Aus fachlicher Sicht fasste Andreas Ampßler von „Topplan“ die wichtigsten Aspekte zusammen, die bei der Planung zu bedenken seien. Bei der Radwegeführung gelte vor allem eines: „Sicher – komfortabel – schnell.“ So gehörten beispielsweise auch Fahrradabstellanlagen zu einer guten Radinfrastruktur, so der Planer weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.