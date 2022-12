Neubau für 850.000 Euro in Marktoberdorf? Bahnübergang soll Unterführung weichen

Eigentlich sollte schon vor einigen Jahren eine Unterführung am Marktoberdorfer Schulzentrum entstehen. Nun liegen konkrete Pläne für den Neubau vor.

01.12.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die Akte Bahnübergang am Schulzentrum in Marktoberdorf ist eine sehr umfangreiche Akte. Und sie ist, wie es Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (CSU) formulierte, durchaus auch mit einer gewissen Dramatik verbunden. Seit Jahrzehnten beschäftigen ein paar Meter Gleise die Verantwortlichen bei Stadt und Bahn. Zunächst überquerten insbesondere Jugendliche diese immer wieder illegal. Seit 2002 leistet ein höhengleicher Übergang mit einer sogenannten Umlaufsperre Überquerungshilfe. In absehbarer Zukunft soll an jener Stelle eine Unterführung entstehen. Wie das Bauwerk genau aussehen soll, präsentierte Mareile Hertel, Leiterin der städtischen Tiefbauabteilung, im Bau- und Verkehrsausschuss.

