In einem emotionalen Ausnahmezustand und stark alkoholisiert richtet ein Mann aus dem Ostallgäu eine Schusswaffe auf einen Polizisten. Das Urteil des Gerichts.

07.07.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Das Amtsgericht Kaufbeuren hat einen 48-jährigen Mann aus dem Raum Marktoberdorf zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. In einem emotionalen Ausnahmezustand und stark alkoholisiert hatte der Mann Polizeibeamte mit einer Waffe bedroht. Vor Gericht räumte er die ihm zur Last gelegten Taten ein. Allerdings konnte er sich an das Geschehen nicht erinnern, da er stark alkoholisiert gewesen war.

