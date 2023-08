Ostallgäuer Pflegekräfte sprechen Klartext: "Da ist keine Wertschätzung"

Pflegekräfte des St. Georgshofs in Rettenbach am Auerberg konfrontieren Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit den Problemen ihres Berufs. Was sie belastet.

22.08.2023 | Stand: 08:31 Uhr

Es hat sich „ausgeklatscht“. Zumindest für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Georgshofs in Rettenbach am Auerberg (Ostallgäu). „Zu Beginn der Corona-Krise haben alle den Pflegekräften applaudiert. Doch was ist daraus geworden?“, sagte Joachim Lipp, Leiter der BRK-Einrichtung.

