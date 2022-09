Forderung: Kein medizinisches Versorgungszentrum im Ostallgäu

Frauen-Union diskutiert über die Pflege im Ostallgäu. Experte Alex wehrt sich gegen private medizinische Zentren. Auf was sich die Politiker einstellen müssen.

02.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Der Bedarf steigt, die Zahl der Fachkräfte sinkt, die Kosten könnten explodieren: So wunderte es nicht, dass das Thema Pflege im Mittelpunkt des Treffens der Frauen-Union Ostallgäu in Marktoberdorf stand. Dr. Christian Alex vom Gesundheitspolitischen Arbeitskreis der CSU Bayern, die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Landtagsabgeordnete Angelika Schorer, und Theresia Müller von den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren rangen um Lösungen.

Ernüchternde Zahlen beim Vortrag der Frauen-Union Ostallgäu

Anliegen der Frauen-Union sei, Familienpolitik mitzugestalten, sagte die Kreisvorsitzende der Frauen-Union, Ulrike Sigfrid. In diesem Jahr liege der Schwerpunkt auf Gesundheit und Pflege. Wie nötig das ist, verdeutlichte Alex. Seit Jahren werde auf die Dauerbelastung in der Pflege hingewiesen. Durch die Pandemie habe sich der Druck verstärkt. Trotz Ausbildung in den Pflegebereichsschulen fehlten allein in Bayern aktuell 35.000 Pflegekräfte. Und das, obwohl von den derzeit 490.000 Pflegebedürftigen in Bayern noch immer 70 Prozent zu Hause gepflegt würden.

Können ausländischen Pflegekräfte die Lücke schließen?

Durch ausländische Kräfte sei die Lücke nicht zu schließen, sagte Alex. Aus Sicht der Kreiskliniken erläuterte Theresia Müller, aus politischer und BRK-Sicht Angelika Schorer die Lage. Alex verwies darauf, dass nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch die Ärztinnen und Ärzte sich vermehrt geregelte Arbeitszeiten wünschen und oftmals nur in Teilzeit arbeiten.

Inzwischen drängten verstärkt private Versorgungszentren auf den Markt. Die aber verteuerten seiner Ansicht nach die medizinische Versorgung enorm. Deshalb plädiert er vermehrt für kommunale medizinische Versorgungszentren, die nicht gewinnorientiert arbeiten. Angelika Schorer wies darauf hin, dass dabei das Ostallgäu bereits sehr gut aufgestellt sei.

Wie die Krankenversorgung finanziert werden soll

Alex verwies auch darauf, dass die Krankenversorgung für ukrainische Flüchtlinge von den Krankenkassen getragen wird. Diese Hilfe sei zwar richtig, dürfe aber nicht auf die Beitragszahler abgewälzt werden. Sie müsse aus einem anderen Topf finanziert werden.

So denkt die CSU über die Freigabe von Cannabis

Ein anderes Thema betraf die Freigabe von Cannabis. Er, Alex, verurteile das und habe einen entsprechenden Antrag an die Regierung gestellt. Der Konsum bewirke bei Jugendlichen Entwicklungsstörungen bei der Gehirnreife. Die daraus entstehenden Kosten müsse wieder die Gemeinschaft tragen. Schorer erzählte von ihren Erfahrungen mit Drogenabhängigen aus ihrer Zeit als stellvertretende Vorsitzende des Aichacher Frauengefängnisses. Die Niederlande ruderten inzwischen dabei wieder zurück, sagte Alex. Denn seit der Freigabe hätten sich die Unfallzahlen verdoppelt. Laut Schorer hat sich auch die Mehrheit der CSU gegen eine Freigabe ausgesprochen.

