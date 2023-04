Auf die Räder, fertig, los! Das ist bei der 2. Tour de Allgäu in Schweinlang geboten

Am Wochenende ist wieder das große Radsportspektakel Tour de Allgäu in Schweinlang. Die besten deutschen Nachwuchsfahrer haben sich angemeldet. Woran das liegt.

14.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Mitglieder des Radclubs (RC) Allgäu blicken voller Erwartung aufs kommende Wochenende. Der Radclub aus Günzach richtet mit dem Allgäuer Straßenpreis zum 22. Mal ein großes Radrennen im Ortsteil Schweinlang aus. Am Freitag, 14., und Samstag, 15. April, wird es interessant im Günztal für die Clubmitglieder und die Vorsitzenden Klaus Görig und Willi Koller, die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer des RCA – und natürlich zahlreiche Radsportlerinnen und Radsportler. (Lesen Sie auch: 2. Tour de Allgäu wartet mit starkem Feld auf.)

In Schweinlang gibt es besondere Trikots für die Führenden - wie bei der Tour de France

Und am Sonntag, 16. April, findet diese Tour de Allgäu zum zweiten Mal in Burggen im Auerbergland ihren Abschluss. 2022 haben sich der RC Allgäu und Concordia Burggen dazu entschlossen, eine Drei-Tagesveranstaltung mit einer Gesamtwertung (Gesamtzeit) über alle drei Rennen zu veranstalten. Dies wurde super angenommen, sodass es 2023 nun eine Neuauflage gibt. Und wie bei der Tour de France gibt es nach jedem Rennen für den Besten in der Gesamtwertung, der U23-Wertung, der Bergwertung und der Sprintwertung Leader Trikots zu vergeben.

Diese haben die Sportler am nächsten Wettkampftag zu tragen, sodass sie im Feld leicht zu erkennen sind. Die Veranstalter bedanken sich in dem Zusammenhang bei ihren Hauptsponsoren Sparkasse Allgäu und Willi Koller´s Radboutique.

Ackermann, Buchmann und Brennauer waren schon da - die Radsportler lieben die schöne Strecke

Wie berichtet, fanden auf der 9,3 Kilometer langen – und sehr selektiven – Runde um Schweinlang bei Kraftisried schon zwei Deutsche Meisterschaften, acht Bundesliga-Rennen, ein Bundessichtungsrennen und vier Bayerische Meisterschaften statt. Jedes Mal war das Interesse der Zuschauer sehr groß, die Rad-Elite live zu sehen. Bekannte deutsche Radprofis wie Ackermann, Schachmann, Bauhaus, Buchmann, Politt sowie das RCA-Mitglied Lisa Brennauer, die 2021 Olympiasiegerin wurde, waren schon in Schweinlang.

Auch 2023 wird das Starterfeld sehr hochklassig sein. Es haben sich bereits sieben KT UCI Teams gemeldet, und es sind sehr viele Kadersportler K 1 vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Start. Das zeigt den Stellenwert, den die schöne Runde im Allgäu bei den Sportlern genießt. „Die wunderschöne Strecke ist in Deutschland sehr vielen Radsportlern bekannt und auch der BDR ist jedes Jahr aufs Neue begeistert“, betont RCA-Vorsitzender Klaus Görig.

Hauptrennen am Samstag um 12.50 Uhr: Über 150 Radsportler starten

In der Elite Klasse um 12.50 Uhr starten über 150 Radsportler, das Feld ist so gut besetzt wie in den vergangenen Jahren. Klaus Görig berichtet, der RCA habe mittlerweile einen so guten Ruf, dass bis zum Schluss der Voranmeldung bereits über 350 bestätigte Meldungen vorliegen. In fünf Klassen ist das Rennen auch die Bayerische Meisterschaft. Außerdem sind über 100 Nachwuchssportler am Start.

Der Verein hat über 150 Mitglieder, und auch die Bürgerinnen und Bürger von Schweinlang sind immer mit ganzem Herzen dabei. Kraftisrieds Bürgermeister Michael Abel und sein Team Schweinlang nahmen schon am ersten Rennen 2001 mit Begeisterung teil und freuen sich auf die große Anzahl von „Pedalisten“ an den beiden Tagen sowie die zumeist sehr vielen Zuschauer am Straßenrand.

Für die Organisation einer solche Veranstaltung ist aber auch viel Geld nötig. Der Verein Radclub Allgäu (RCA) dankt daher seinen Sponsoren für deren Unterstützung. „Wir danken auch den Anliegern für ihr Verständnis, der Feuerwehr fürs Absperren und dem BRK für den Sanidienst.“ Ohne all das wäre so eine Veranstaltung nicht möglich. Für Zuschauer ist der Eintritt frei und dies ist, sagt Görig, einmalig bei so einer hochkarätigen Veranstaltung. Für die Bewirtung der Teilnehmer, Zuschauer und der vielen freiwilligen Helfer ist gesorgt.

Der Zeitplan in Schweinlang:

Freitag, 14. April:

Bergzeitfahren von Unterthingau nach Schweinlang: drei Kilometer Einzelstart ab 17 Uhr. Start Unterthingau, Schweinlanger Weg bis Ortsschild Schweinlang. Alle 30 Sekunden startet ein Sportler.

Samstag, 15. April: