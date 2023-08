Für Rettenbach am Auerberg gibt es Licht am Ende des Schuldentunnels

Wie die Gemeinde Rettenbach am Auerberg ihre Finanzlage verbessert und weiter optimiereren will.

Nach sparsamem und umsichtigem Wirtschaften in den Vorjahren kann das Sonnendorf Rettenbach nun wieder auf eine gesunde Kassenlage blicken. Die erwarteten Entwicklungen in manchen Bereichen lassen darauf hoffen, dass sich die Lage weiter bessert, hieß es im Gemeinderat. Die Gemeinde nimm keine Verpflichtungen auf und wird auch weiterhin schuldenfrei bleiben.

Da sich zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023 ein Fehlbetrag ergeben hat, musste dieser durch eine Zuführung des Vermögenshaushaltes von 389.000 Euro ausgeglichen werden. Ursache ist eine starke Belastung der Gemeinde wegen Mindereinnahmen und erheblichen Mehrausgaben. Die Mindereinnahmen begründen sich darin, dass die Gemeinde 2023 keine Schlüsselzuweisung erhält. Zugleich wird die Gemeinde mit erheblichen Mehrausgaben durch eine sehr hohe Kreisumlage von rund 1,3 Millionen Euro belastet. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese 595.000 Euro höher.

Einnahmen aus den Vorjahren hat die Gemeinde Rettenbach angespart

Laut Kämmerin Andrea Krug wurden in Rettenbach Einnahmen aus den Vorjahren wohlweislich angespart und nicht ausgegeben, dadurch konnten die Mehrbelastung und Mindereinnahmen des Verwaltungshaushaltes ausgeglichen werden. Die Gemeinde bleibt auch im Haushaltsjahr 2023 schuldenfrei. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen, im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Die solide Entwicklung der Gemeindefinanzen sowie die sparsame und verantwortungsvolle Verwendung von Haushaltsmitteln sollen künftig weiterhin fortgesetzt werden, erklärte die Kämmerin. Denn schließlich will die Gemeinde Rettenbach auch künftig schuldenfrei bleiben.

Gesamthaushalt der Gemeinde Rettenbach am Auerberg liegt bei rund 4,75 Millionen Euro

Dass aber trotzdem gut gewirtschaftet wird, zeige der Gesamthaushalt, der immerhin bei mehr als 4,75 Millionen Euro liegt, 2,82 Millionen entfallen dabei auf den Verwaltungs- und weitere 1,9 Millionen auf den Vermögenshaushalt. Auf der Einnahmenseite stehen die Gewerbesteuer mit eine Million Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (500.000) und die Einnahmen aus Grundsteuer A und B (144.000 Euro). Demgegenüber stehen natürlich auch einige größere Ausgaben. So kommt zur Kreisumlage etwa die Gewerbesteuerumlage mit 230.000 Euro hinzu.

Der Vermögenshaushalt enthält alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben, insbesondere diverse Investitionen, und umfasst knapp 1,9 Millionen Euro. Diese ergeben sich aus Erwerbsgeschäften, Umlagen, Straßen, Wege- oder anderen Baumaßnahmen oder Umschuldungen.

Unterm Strich steht Rettenbach finanziell auf gesunden Beinen, nicht zuletzt kann auf Rücklagen zugegriffen werden. Für 2023 wurde eine Entnahme von 1,18 Millionen Euro eingestellt. Somit beträgt der Stand entsprechend der aktuellen Planung am Ende des Jahres 1,45 Mio. Euro. Alles in allem war man im Rat mit dem Ergebnis sehr zufrieden und so wurden Haushaltsplan, -satzung und Finanzplan einstimmig beschlossen.

