Rettenbach muss sich beeilen: Eltern wollen eine Kinderkrippe

Noch ist die neue Kinderkrippe in Rettenbach im Bau. Im September muss sie fertig sein. Welche Preisunterschiede die Ausschreibung zutage bringt.

07.03.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Trotz der derzeitigen Materialengpässe liegen die Bauarbeiten für die neue Kinderkrippe an der Weichberghalle in Rettenbach voll im Zeitplan. Die berichtete Bürgermeister Reiner Friedl dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Das sei auch gut so. Die Einrichtung müsse bis Anfang September fertig sein, da bereits zwölf Anmeldungen vorliegen, sagte er.

Was zur Lüftung von Kindergarten und Kinderkrippe geplant ist

In der Sitzung wurden eine ganze Reihe ausgeschriebener Gewerke einstimmig an den jeweils günstigsten Bieter vergeben. Das betraf die Arbeiten für den Bodenbelag (7800 Euro), für das Fliesen (20.000 Euro), die Heizungsarbeiten (55.000 Euro), die Sanitärarbeiten (77.000 Euro) und die Lüftungsanlage (20.000 Euro). Dazu erläuterte Friedl, dass ursprünglich nur Raumlüftungsgeräte vorgesehen waren. Jedoch habe der Anbieter darauf hingewiesen, dass für Kindergärten und -krippen unbedingt eine zentrale Lüftungsanlage eingebaut werden sollte. Dies sei ihm, Friedl, inzwischen allseits bestätigt worden. Der Gemeinderat nahm zustimmend davon Kenntnis.

Die Malerarbeiten kosten rund 9800 Euro – und damit nur fast die Hälfte des Preises des teuersten Bieters. Aus brandschutztechnischen Gründen muss im Obergeschoss der Kita noch eine Rigips-Decke eingezogen werden. Kosten: 4400 Euro. Die Natursteinarbeiten schlagen mit 26.400, die Fensterbänke aus Granit mit 3900 und die Innentüren (meist als Brandschutztüren ausgeführt) mit knapp 35.000 Euro zu Buche.

Dorfjugend stellt Maibaum auf

Ein anderer Punkt der Tagesordnung betraf den Maibaum. Laut Friedl will die Dorfjugend heuer wieder einen in Rettenbach aufstellen. Damit die Aktion von der kommunalen Versicherung gedeckt ist, muss die Gemeinde zwei Verantwortliche mit der Ausführung beauftragen. Einstimmig wurden – wie 2018 – Markus und Christian Schneider damit beauftragt. Es sei schön, wenn sich in einer Gemeinde noch Menschen finden, die das Brauchtum hochhalten, sagte Friedl.