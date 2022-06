Sechs Jahre Bauarbeiten: Warum die Sanierung der Pfarrkirche Lengenwang zum Großprojekt wurde

Die Arbeiten an der über 500 Jahre alten Kirche in Lengenwang haben sechs Jahre gedauert. Ende des Jahres wird sie "fix und fertig" sein. Ein Rückblick.

08.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Seit mittlerweile sechs Jahren wird die Pfarrkirche St. Wolfgang in Lengenwang (Ostallgäu) saniert. Nun soll das 1,637 Millionen schwere Großprojekt zum Abschluss kommen. Im Oktober findet ein Dankgottesdienst mit Bischof Bertram Meier statt, bis zum Ende des Jahres soll alles „fix und fertig“ sein, wie Kirchenpfleger Alois Brenner sagte. Er gab in der jüngst abgehaltenen Bürgerversammlung in Lengenwang einen Rück- und Überblick zu den notwendigen Arbeiten an der Kirche. (Lesen Sie dazu auch: Josef Keller zum Altbürgermeister von Lengenwang ernannt

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.