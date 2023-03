„Geregeltes Chaos“: So lief der Schulbusstreik in Marktoberdorf

Ständig wechselnde Meldungen zum Busstreik stellten die Schulen in Marktoberdorf organisatorisch vor große Herausforderungen. Dabei lief es eher glimpflich ab.

27.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Er hätte auch Gänseblümchen zupfen können: Sie fahren, sie fahren nicht, sie fahren. Das Ergebnis wäre bei Schulleiter Jörg Schneider wohl dasselbe gewesen: geregeltes Chaos an der Grundschule St. Martin in Marktoberdorf. Der Streik der Busfahrer am Montag stellt nicht nur ihn fast stündlich vor neue Herausforderungen. (Lesen Sie auch unseren ausführlichen Newsblog zum "Super-Streiktag".)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.