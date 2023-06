Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel in der Pflege: Mit dieser Lösung soll es im Allgäu klappen

Um für die Pflege zu begeistern, gründen Klinken, Seniorenheime und Pflegeschulen im Ostallgäu einen Ausbildungsverbund. Das ist bisher einzigartig in Schwaben.

Dass die Pflegebranche unter Fachkräftemangel leidet, ist nichts Neues. Neu ist hingegen, wie im Landkreis Ostallgäu dagegen vorgegangen werden soll. „Kooperation statt Konkurrenz“ lautet dort nämlich fortan die Devise. Pflegeschulen, Einrichtungen und Träger wollen das Problem gemeinsam bei der Wurzel anpacken. Dafür haben sie sich zum Ausbildungsverbund Pflege Ostallgäu-Kaufbeuren zusammengeschlossen. Dessen Gründung ist am Donnerstag im Beisein von Bayern Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) vertraglich besiegelt worden. (Lesen Sie auch den Kommentar: "Der neue Ausbildungsverbund hat Symbolcharakter")

Klaus Holetschek sprach bei der Vertragsunterzeichnung im Landratsamt Ostallgäu von einem „Meilenstein für die Pflege in der gesamten Region“. Denn der Verbund ist der erste seiner Art im Allgäu und in Schwaben. Doch was bedeutet die Gründung eines solchen Verbunds konkret? Und die viel wichtigere Frage: Wie sollen dadurch neue Fachkräfte gewonnen werden? Um diese Fragen zu beanworten, begann die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker mit ihrer Erklärung im Jahr 2020, als die Pflegeausbildung grundlegend reformiert wurde.

„Aus drei mach eins“ hieß es nämlich vor drei Jahren, als die generalistische Pflegeausbildung eingeführt wurde. Zuvor mussten die Nachwuchskräfte zu Beginn ihrer Ausbildung entscheiden, ob sie in den Bereich der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege wollen. Nun durchlaufen sie alle die gleiche Ausbildung und erlangen am Ende die Qualifikation einer Pflegekraft. „Der praktische Teil der neuen Pflegeausbildung umfasst Einsätze in einer Vielzahl verschiedener Versorgungsbereiche. Das fordert alle Beteiligten“, sagte Zinnecker. Holetschek forderte: „Träger und Schulen müssen enger kooperieren“.

Der Fachkräftemangel hat die Pflegebranche fest im Griff. Das möchte der neue Ausbildungsverbund Ostallgäu-Kaufbeuren ändern. Dessen Gründung wurde im Beisein von Bayern Gesundheitsminister Klaus Holetschek (kleines Foto, Zweiter von links) im Landratsamt in Marktoberdorf besiegelt.

Dieses Ziel hat sich der neue Ausbildungsverbund auf die Fahne geschrieben. Ihm gehören viele Gründungsmitgliedern an: unter anderem sind die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, der BRK-Kreisverband sowie der Landkreis selbst mit seinen Seniorenheimen in Obergünzburg, Buchloe und Waal dabei. Als erster Verbund in Bayern ist im Ostallgäu auch eine Hochschule mit an Bord, nämlich die Hochschule Kempten – laut Holetschek ein wichtiges Signal.

Gesundheitsminister Holetschek fordert weniger Bürokratie

Die Akteure haben alle eins gemeinsam: Sie kümmern sich um die Ausbildung der Nachwuchskräfte. Und das nicht immer unter leichten Bedingungen. „Man muss auch mal ehrlich sagen: Die Situation ist eine prekäre“, sagte Holetschek. Pflegende Angehörige haben Schwierigkeiten, ambulante Pflegedienste zu bekommen. Altenheime können Betten nicht mehr belegen, weil die Fachkraftquote nicht eingehalten werden kann. Und die Bürokratie macht das Leben nicht leichter, sagte Holetschek. Um Nachwuchskräfte für die Pflege zu begeistern, gelte es die Arbeitsbedingungen zu verbessern. „Mehr die Hand am Bett des Patienten als am Kugelschreiben haben“, sagte Holetschek.

Dabei soll der Ausbildungsverbund helfen. Ein Vorteil sei, dass die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes auf mehrere Schultern verteilt werden könne. Damit die Auszubildenden strukturiert an die Praxisaufgaben herangeführt werden, sind beispielsweise Praxisanleitungen ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung. Das Pflegeberufegesetz schreibt vor: Mindestens zehn Prozent der praktischen Arbeitszeit muss aus Praxisanleitung bestehen. Diese muss von einer Fachkraft begleitet werden. Der Zusammenschluss helfe, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Der neue Verbund soll auch einheitliche Prozesse ermöglichen. „Der Verwaltungsaufwand wird für die einzelne Ausbildungsstätte weniger und es gibt mehr Kapazitäten für die konkrete Ausbildung“, sagte Zinnecker. Das gelte auch für die Hochschule.

Das erhofft sich die Hochschule Kempten vom neuen Ausbildungsverbund

In Kempten wird seit eineinhalb Jahren ein Pflegestudium angeboten. „Die Nachfrage ist noch nicht so groß, wie wir sie gerne hätten. Aber wir hoffen, dass sich das ändert“, sagte Hochschulpräsident Prof. Wolfgang Hauke. „Pflege ist kein normales Studium“, erklärte er. Die Studierenden müssen in Einrichtungen viele praktische Stunden leisten. „Wir erhoffen uns durch den Verbund, dass wir unsere Studenten unterbringen.“ Die Hochschule Kempten ist generell stark mit der Pflege verwurzelt. Denn dort ist das Bayerische Zentrum Pflege Digital angesiedelt, wo zu Problemstellungen der Pflege im digitalen Wandel geforscht wird. „Das Allgäu ist mit der Hochschule ein Zentrum für die Pflege geworden. Ich wünsche mir, dass dort eine Blaupause für das ganze Land entsteht“, sagte Holetschek. „Digitalisierung wird nie den Menschen ersetzen, sie kann aber unterstützen. Die Ressource Mensch muss in den Mittelpunkt rücken.“

