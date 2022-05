So wird Obergünzburgs berühmter Kirchenmaler Kaspar gefeiert

Obergünzburg erinnert an einen großen Kirchenmaler. Eine Maiandacht eröffnet den Festreigen, zu dem auch Augsburgs Bischof Meier kommt. Was geplant ist.

03.05.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Mit einem Festprogramm über den Sommer feiern die Pfarrei St. Martin und die Marktgemeinde Obergünzburg den 200. Geburtstag ihres berühmtesten Sohnes, des Kirchen- und Historienmalers Johannes Kaspar (gestorben 1885). Der am 22. Januar 1822 in Obergünzburg geborene Künstler erlangte mit seinem „visionären“ Schaffen bereits im 19. Jahrhundert im gesamten süddeutschen Raum kunstgeschichtliche Bedeutung.

Zahlreiche Kirchen in Schwaben hat Johannes Kaspar mit seinen Bildern ausgestaltet. Mit einem tiefgehenden Verständnis und mit bescheidener Frömmigkeit vermochte Kaspar seinen Glauben mit großartigem Ideenreichtum in den biblischen Darstellungen auszudrücken.

Der Einstieg in den Johannes Kaspar-Sommer beginnt am Dienstag, 10. Mai, um 19.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin mit einer Maiandacht unter Mitwirkung des Männergesangsvereins Liederkranz, dem, 1842 gegründet, Johannes Kaspar seinerzeit angehörte. Als Gastprediger kommt der ehemalige Obergünzburger Pfarrer Johannes Huber aus Igling und wird in der feierlichen Maiandacht auf das Marienbild (Immaculata) und den Künstler Johannes Kaspar in besonderer Weise eingehen.

Diözesanbischof Bertram Meier aus Augsburg zelebriert am Samstag, 21. Mai, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin Obergünzburg zu Ehren des Künstlers ein feierliches Hochamt. Der Kirchenchor mit Orchester bringt bei diesem Pontifikalamt die Festmesse Missa S. Fausti von Meinrad Spieß (1683-1761) zur Aufführung.

Nach dem Festgottesdienst lädt Bürgermeister Lars Leveringhaus im Namen der Marktgemeinde auf dem Kirchplatz (bei ungünstigem Wetter im Hirschsaal) Bevölkerung und Bischof zu einem Stehempfang ein. Am 3. Juni erfolgt die Vernissage einer Sonderausstellung Johannes Kaspar/Martin Minde im Heimatmuseum „Ein Leben in Bildern“ .

Im September lädt der Arbeitskreis Heimatkunde zu einem „Historischen Spaziergang „Johannes Kaspar“ mit Arbeitskreis Heimatkunde und Karl Fleschutz ein. Am Freitag, 14. Oktober, würdigt die Marktgemeinde den Künstler mit einem Themenabend im Hirschsaal.

