Im Modeon in Marktoberdorf bietet die Kolping Theatergruppe mit "Licht aus!" etwas Besonderes, spielt das Stück doch im Dunkeln und zugleich bei hellem Licht.

06.04.2022 | Stand: 04:00 Uhr

„Auch in Zeiten der Pandemie und des Krieges dürfen wir uns das Lachen nicht nehmen lassen. Also spot on – ob mit oder ohne Licht!“ Nach dieser Ankündigung öffnet sich der Vorhang im Modeon in Marktoberdorf und die Zuschauer können zum ersten Mal seit zwei Jahren die Kolping Theatergruppe mit der schwarzen Komödie „Licht aus!“ wieder auf der Bühne sehen.