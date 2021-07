Tempo 30 soll in Marktoberdorf zur Regel werden

Marktoberdorf möchte mit mehreren deutschen Großstädten, darunter Augsburg, eine Verkehrsinitiative für Tempo 30 starten. Was das im Erfolgsfall bringen würde.

21.07.2021 | Stand: 17:41 Uhr

Marktoberdorf will sich an der von sieben Großstädten ins Leben gerufenen „Städteinitiative Tempo 30“ beteiligen. Diese Initiative fordert, dass in geschlossenen Ortschaften Abschied von Tempo 50 als Regelgeschwindigkeit genommen wird. Stattdessen soll dort Tempo 30 quasi zu dem neuen 50 werden. „Die Städte fordern den Bund auf, die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen überall dort Tempo 30 anordnen können, wo sie selbst es für richtig halten“, erläutert Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (CSU) den Vorstoß.

Die Städte wollen selbst darüber entscheiden, wie schnell man auf allen Straßen in ihren Ortsgebieten fahren darf

„Es geht einfach darum, den Städten mehr Selbstbestimmung in der Festlegung der innerörtlichen Höchstgeschwindigkeit zuzugestehen“, sagte Hell, als er im Stadtrat die Initiative vorstellte. Sie geht von den Städten Augsburg, Ulm, Freiburg, Aachen, Münster, Leipzig und Hannover aus. Sie fordert nach der Bundestagswahl eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. Die Städte wollen innerorts auch auf Bundesstraßen, Staats- oder Kreisstraßen selbst Tempo 30 anordnen dürfen, ohne (wie im Fall von Marktoberdorf) Bund, Freistaat oder Landkreis fragen zu müssen.

Bisher sind gerade bei übergeordneten Bundesstraßen die rechtlichen Hürden für Tempo 30 relativ hoch, weil dafür hohe Unfallzahlen, eine ungünstige Straßenbeschaffenheit oder zu viel Lärm die Voraussetzung sind. Die Initiative findet aber, dass sich die Möglichkeit für Tempo 30 nicht bloß auf Nebenstraßen beschränken sollte. Hell sagte zu den Stadträten, dass das kein Großstadtthema sei. Kleinstädte und Dörfer hätten dasselbe Problem.

Marktoberdorfer Bürgermeister: "Das würde den Schilderwald in der Stadt erheblich lichten."

„Wenn wir es umdrehen und 30 innerorts in unserem Gemeindegebiet zur Regel machen, brauchen wir nur noch die Straßen zu beschildern, auf denen schneller gefahren werden darf – wie auf den Hauptverkehrsachsen – sowie die Straßen, auf denen noch langsamer gefahren werden soll“, sagte Hell. Das würde den Schilderwald in der Stadt erheblich lichten. Schon heute würde zwar in den meisten Wohngebieten und Nebenstraßen schon Tempo 30 gelten. Dies müsse aber in jedem Einzelfall begründet und extra ausgeschildert werden.

„Gültig wäre die neue 30er Regel dann überall dort im Stadtgebiet, wo sich Verkehrsteilnehmer innerhalb einer geschlossenen Ortschaft befinden“, sagte Hell. Er appellierte an die Räte, dem Beitritt zu der „Städteinitiative“ zuzustimmen: Denn das verpflichte die Stadt zu nichts. „Wir können nur gewinnen, wenn sich die Gesetzeslage tatsächlich ändert.“

Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Bild: Ralf Lienert

Das sahen die Stadträte genauso und befürworteten den Beitritt einstimmig: „Der Stadtrat beschließt, dass sich die Stadt Marktoberdorf der Erklärung der Städte Augsburg, Freiburg im Breisgau, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm vom 6. Juli 2021 anschließt.“ Zuvor hatte Georg Martin (Grüne) gesagt, dass die Ideen der Initiative einem „lang gehegten Wunsch“ seiner Fraktion „zum Wohle der Bürger“ entsprechen: „Endlich könnten wir dann selbst sagen, das ist ein Kindergarten, da eine Schule, da ist Tempo 30.“

Ein Stadtratmitglied sagt: "Die Inititative steht einer Fahrradststadt wie Marktoberdorf gut zu Gesicht"

Thorsten Krebs ( CSU) sagte mit Blick auf die großen Marktoberdorfer Erfolge beim Stadtradeln, die Initiative stehe einer Fahrradstadt wie Marktoberdorf gut zu Gesicht. Mit Blick auf die derzeitigen Zuständigkeiten für Tempo-Regelungen auf Bundes- oder Staatsstraßen in Marktoberdorf sagte er: „Wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Wir wollen aber Herr im eigenen Haus sein!“

Die Idee, sich an der Initiative zu beteiligen, hatte Hells Büroleiter Martin Vogler. Vogler hatte auch den Kontakt zur Stadt Augsburg gesucht, um sich über die Städteinitiative zu informieren. Ähnliche Ideen zu Tempo 30 hatte zudem Verkehrsbeauftragter Stefan Elmer (SPD) vor einiger Zeit schon geäußert, berichtete Hell. Das Ziel sei, dass eine solche Neuregelung in ein Bundesgesetz aufgenommen wird, sagte Elmer, von Beruf Polizist, nun im Stadtrat. „Ich hoffe, dass das bald passiert.“ Es gelte, den Verkehrsraum moderner zu gestalten. „Deshalb sollten wir auch nochmals über einen verkehrsberuhigten Bereich Innenstadt nachdenken.“

Als Teil der Städteinitiative könnte Marktoberdorf auch von bezuschussten Modellversuchen des Bundes profitieren, die sich die Initiative wünscht, um Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts – außerhalb von Hauptstraßen – auszuprobieren. Dabei geht es zum Beispiel auch darum, die Auswirkungen einer solchen Neuregelung auf den Nahverkehr (ÖPNV) und die Sicherheit des Fahrradverkehrs zu untersuchen. Auch der Deutsche Städtetag unterstützt die „Städteinitiative Tempo 30“.

