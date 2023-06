TSV Obergünzburg steigt wieder in die Kreisliga Süd auf

Jubel beim TSV Obergünzburg: Die Fußballer sind wieder in die Kreisliga zurückgekehrt. Dafür musste ein anderer Ostallgäuer Verein absteigen.

Sie haben es geschafft, die Fußballer des TSV Obergünzburg sind in die Kreisliga Süd zurückgekehrt. Im Relegationsspiel haben sie den TSV Oberstaufen mit 2:1 geschlagen. Für den Siegtreffer sorgte vor 800 Zuschauern in Sulzberg Andreas Hanslick in der 55. Minute. Eben jener Hanslick, der schon der Saison traf und traf und traf. Mit 16 Toren hatte er einen wichtigen Anteil am Erfolg und der Qualifikation zur Relegation. Lange hatte sich die Mannschaft mit dem TSV Friesenried ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und lag am Ende nur einen Punkt (64:63) zurück.

SG Bertoldshofen/Sulzschneid landet auf Platz 3

Als Dritter folgte abgeschlagen die SG Bertoldshofen/Sulzschneid mit 39 Punkten. Schon 2019 war es knapp für Obergünzburg. Damals fehlten zwei Punkte auf den TSV Pfronten zum Klassenerhalt. Der TSV musste mit Wald den Gang in die Kreisklasse antreten. Nun der Aufstieg. Damit ist das Günztal weiterhin mit zwei Mannschaften in der Kreisliga Süd vertreten. Der SC Untrasried musste absteigen, der SC Ronsberg blieb drin, Obergünzburg kommt dazu.