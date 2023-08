Soll Marktoberdorf das kostenlose Parken abschaffen?

Stadtrat schlägt vor, in der Innenstadt Parkgebühren einzuführen. Damit könnte der Verkehr in Marktoberdorf reduziert werden. Warum es Kritik an der Idee gibt.

06.08.2023 | Stand: 16:18 Uhr

Soll das kostenlose Kurzzeitparken in der Marktoberdorfer Innenstadt abgeschafft werden? Mit dieser Frage setzt sich der Marktoberdorfer Stadtrat Thorsten Krebs (CSU) schon länger auseinander. Er findet: ja. „Es ist nicht mehr zeitgemäß. Wir können das Parken nicht herschenken. Denn Mobilität hat auch ihren Preis“, sagt Krebs. Seine Idee machte Krebs in der vergangenen Stadtratssitzung erstmals öffentlich, in der es um die Einführung der neuen Stadtbusse ging. Krebs' Überlegungen zufolge könnte die Stadt die Einnahmen dazu verwenden, den ÖPNV gegenzufinanzieren. Bei der Stadt rechnet man mit jährlichen Kosten zwischen 175.000 bis 250.000 Euro für den Busverkehr.

