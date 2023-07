Wie Schüler aus Stötten und Rettenbach Verkehrssicherheit aus Sicht von Kindern gestalten

Schüler aus Stötten und Rettenbach überlegen, wie Unfälle vor der Schule und am Weichbergmarkt vermieden werden können. Dazu haben sie einen Plan.

13.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Statt aus der Zeitung über Politik zu lesen, mischte die Klasse 4a der Grundschule Stötten nun selbst mit. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden Stötten und Rettenbach überlegten die Kinder, wie sie die Verkehrssicherheit vor der Schule in Stötten und in Rettenbach vor dem Weichbergmarkt erhöhen können.

So sieht die Lösung gegen Unfälle in Stötten und Rettenbach aus

Nun präsentierte die Klasse den beiden Bürgermeistern bei der Schulversammlung ihre Lösung in Form von Holzschildern. Die Holzschilder, die Kinder abbilden, sollen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer an den beiden schlecht einsehbaren Kurven erhöhen.

Kinder erarbeiten Verkehrssicherheit vor der Schule in Stötten und Rettenbach Hinten links: Reiner Friedl (Bürgermeister Rettenbach), Michael Neumann (Erster Bürgermeister Stötten), Richard Schmölz (Zweiter Bürgermeister Stötten), Simone Dosch (Rektorin Grundschule Stötten), hinten rechts: Bernadette Bayrhof (LAA) Bild: Lucia Kaiser

Die Gemeindemitarbeiter aus Stötten und Rettenbach unterstützten die Kinder beim Bau der Schilder. Die Gemeinde trug die Kosten. Auch die Bürgermeister wirkten bei der Auswahl der Aufstellungsorte mit.

Nicht nur Verkehrssicherheit: Was außerdem der Sinn der Aktion der Schulkinder ist

Lernen durch Engagement heißt diese Lehr- und Lernform, bei der das Lernen mit einem konkreten bürgerschaftlichen Engagement verbunden wird. Dabei erfahren die Schüler, dass es sich lohnt, sich für das Gemeinwohl einzusetzen und sammeln zugleich soziale und demokratische Erfahrungen. Das Projekt fand im Rahmen der Abschlussarbeit der Lehramtsanwärterin Bernadette Bayrhof statt.

Lesen Sie auch: Was für ein Engagement: Kinder sammeln 25.000 Euro für zwei schwerstkranke Mitschüler

Gericht verurteilt 18-Jährige nach Brandstiftung am Gymnasium Marktoberdorf