Von der Sonne geblendet: Autofahrer (79) baut Unfall bei Rettenbach

Ein 79-jähriger Autofahrer ist zwischen Rettenbach und Remnatsried im Ostallgäu von der Straße abgekommen, weil ihn die Sonne blendete. Was ist genau passiert?

27.03.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Ein 79-jähriger Pkw Lenker ist am frühen Samstagabend auf der Verbindungsstraße von Rettenbach nach Remnatsried von der tief stehenden Abendsonne geblendet. Der Senior kam von der Fahrbahn ab, berichtete die Polizei Marktoberdorf.

Dabei streifte der Autofahrer mit seinem Wagen mehrere Straßenpfosten und Schneeleitpfosten, wurde aber nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Polizeiangaben zufolge ein Schaden von circa 3.000 Euro.

In Rettenbach am Auerberg ereignete sich am frühen Samstag Nachmittag noch ein weiterer Unfall. Nicht weit kam dabei ein 64-jähriger Motorradfahrer, der von seiner Hofausfahrt auf die Straße einfahren wollte. Bei langsamer Geschwindigkeit kippte er mit samt seiner Maschine um.

Dabei brach sich der 64-Jährige nach Angaben der Polizei Marktoberdorf den linken Unterschenkel. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Klinikum Kaufbeuren gebracht.