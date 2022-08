Markus Söder macht Urlaub im Allgäu

Rundgang über die Allgäuer Festwoche: Ministerpräsident Markus Söder hat nach der Eröffnung das Messegelände in Kempten besucht. Er bezeichnet die Festwoche als "Liebeserklärung an das Allgäu". Einige Demonstranten hatten Söder erwartet und übten Kritik an den B12-Ausbauplänen.