Maxi Schafroth: So tickt der Allgäuer Kabarettist, Musiker und Fastenprediger privat

Maxi Schafroth wird auch 2025 wieder Fastenprediger auf dem Münchner Nockherberg - dem berühmten „Derblecken“ sein (lesen Sie hier die Kritik aus dem Vorjahr). Bei seiner Premiere 2019 war der Allgäuer der jüngste Redner, der dort je die Predigt hielt. Und das war nur ein weiterer Meilenstein in der steilen Karriere des Kabarettisten, Schauspielers, Musikers - und Synchronsprechers des neuen Pumuckl. Wer ist Maxi Schafroth privat? Hat er Geschwister und Ehefrau? Wie tickt der Kabarettist? Was hat er gelernt und wo wohnt Maxi Schafroth? Ein Porträt.

Maxi Schafroth - Profil und Steckbrief

Name: Maximilian "Maxi" Schafroth

Geburtsjahr: 1985

Nationalität: deutsch

Geburtsort: Memmingen

Größe: 1,74 Meter

Augenfarbe: braun-grün

Wohnort: München

Instrumente: Klavier

Eltern: Leben in Stephansried bei Ottobeuren im Unterallgäu und betreiben dort einen Bauernhof

Webseite: https://www.maxischafroth.de/

Große Erfolge:

Fastenredner beim Nockherberger Starkbieranstich

Maxi Schafroth privat: Schule, Jugend und Ausbildung im Allgäu

Maxi Schafroth, 1985 in Memmingen geboren, wuchs zusammen mit zwei Schwestern auf einem Bauernhof in Stephansried bei Ottobeuren auf. "Als Kind war das ein Paradies für mich", so Schafroth. Schon sehr früh entdeckte er die Liebe zur Musik, zusammen mit seiner Mutter habe er als Kind Klassik gehört, erzählt er einmal in einem Interview. "Das war befremdlich für meine Freunde, dass ich da mit acht oder neun Jahren im Wohnzimmer hocke und irgendwie Chopin höre."

Davon abbringen konnten ihn die verwunderten Blicke offensichtlich nicht. In Ottobeuren ging Maxi Schafroth zur Schule, sammelte dort erste Bühnenerfahrungen. Beim Schultheater wollte er nicht mitspielen, aber als Moderator redete er so lange, dass ihm der Schulleiter den Strom abdrehte. Die freie Rede, das Improvisieren vor Publikum lag ihm schon immer.

Maxi Schafroth: Erste Schritte als Kabarettist

Nach der mittleren Reife absolvierte Maxi Schafroth eine Banklehre in Memmingen - und besuchte dann neben seiner Arbeit die Schauspielschule. Erste Schritte als Kabarettist unternahm er 2007 im Vereinsheim München bei der offenen Bühne „Blickpunkt Spot“. Seine Witze machten dabei weder vor Bankenwelt noch Bauernhof Halt. Auch zwischen Großstadt München und dem ländlichen Allgäu machte er keine Unterschiede - beides traf sein Spott.

Es folgten nach und nach Auftritte bei kleinen Festen, dann im "Vereinsheim", der Nachwuchsbühne der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Größere Bekanntheit gewann Schafroth durch einen Auftritt bei Ottfried Fischer und seinem Schlachthof. Wenig später folgte sein erstes Kabarett-Soloprogramm. "Faszination Allgäu“ feierte Premiere im Schlachthof München. 2011 wendete Schafroth der Bank endgültig den Rücken zu und wurde freischaffender Künstler.

Icon Galerie 9 Bilder Maxi Schafroth hat 2024 am Nockherberg erneut die Fastenpredigt gehalten. Wie tickt der Unterallgäuer? Leben und Karriere des Kabarettisten in Bildern.

Maxi Schafroth: Von der kleinen Bühne in TV und Kino

Durch ein Stipendium lernte Schafroth in Los Angeles mehr über die Filmproduktion. Sein Kinodebüt hatte der Allgäuer 2011 in der Filmkomödie "Sommer der Gaukler" von Regisseurs Marcus H. Rosenmüller zu sehen. Ein Jahr später folgte "Wer’s glaubt, wird selig" desselben Regisseurs. Zudem war Schafroth 2012 im Münchner Tatort als Assistent der Kommissare Batic und Leitmayr zu sehen. TV-Auftritte hatte Schafroth später unter anderem in "Soko 5113" im ZDF, im Film "Ein Sommer im Allgäu" oder "Servus Baby" 2027. Dazu kamen etliche Rollen in Kinofilmen.

Zugleich festigte Schafroth seinen Ruf als scharfsinniger Beobachter und Kabarettist auf Bühnen und im Fernsehen, etwa in "Die Anstalt", bei den "Mitternachtsspitzen" im WDR oder bei Extra3 im Ersten.

Schafroth heute Fastenprediger auf dem Nockherberg

Icon Vergrößern Maximilian Schafroth, Schauspieler und Kabarettist, hält beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Maximilian Schafroth, Schauspieler und Kabarettist, hält beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Foto: Sven Hoppe, dpa

Von seinem ersten Auftritt beim Paulaner-Starkbier-Fest 2019 auf dem Nockherberg waren die Organisatoren so begeistert, dass er gleich weitere vier Mal als Festredner verpflichtet wurde, auch für den Nockherberg 2025 am 12. März 2025 ist er wieder gebucht. Seine Allgäuer Wurzeln vergisst Maxi Schafroth dabei nie: "Das Allgäu ist meine Basis, von der ich in die Welt hinausschaue. Es ist mein Bühnenfundament, von da aus schaue ich in die Bankenwelt, aber auch in den Münchner Alltag. Auf dem Allgäu basieren meine humoristischen Vergleiche", sagt er.

Das gilt natrürlich auch für sein aktuelles Bühnenprogramm. Mit "Faszination Bayern" tour Schafroth & Friends 2024 und 2025 durch die Lande, viele seiner Auftritte sind bereits ausverkauft.

Maxi Schafroth Ehefrau und Privatleben

Obwohl Maxi Schafroth als Fastenprediger, Schauspieler und Comedien oft im Rampenlicht steht, hält er sein engstes Privatleben, etwa Fragen zu seiner Ehefrau, aus der Öffentlichkeit heraus.

Maxi Schafroth: Preise und Auszeichnungen (Auswahl)

2009: Mittleres Scharfrichterbeil Passau

2013: Prix Pantheon Bonn – Jurypreis Frühreif & Verdorben

2013: NDR Comedy Contest

2014: Stuttgarter Besen 1. Preis Goldener Besen

2015: Deutscher Kabarettmeister 2014/15 – Kabarettbundesliga

2017: Bayerischer Kabarettpreis (Musikpreis)

2017: Das große Kleinkunstfestival – Jury-Preis und Publikumspreis

2022: Thüringer Kleinkunstpreis – Jury-Preis und Publikumspreis

Sehen Sie hier: Die Weihnachts-Ansprache 2020 von Maxi Schafroth für die Allgäuer Zeitung.