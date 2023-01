Tempo 30 innerorts? Neun Kommunen im Allgäu wollen das selbst entscheiden

Fast 400 Städte und Gemeinden wollen selbst entscheiden, wo innerorts Tempo 30 gilt - darunter neun aus dem Allgäu. Warum sie mitmachen und was sie fordern.

18.01.2023 | Stand: 18:24 Uhr

Einfach so ein Tempo-30-Schild aufstellen? Das dürfen Städte und Kommunen bislang nicht - auch nicht im eigenen Gemeindegebiet. Die Initiative "Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten" fordert jetzt mehr Entscheidungsfreiheit beim Tempolimit für die örtlichen Behörden. Bereits 391 Landkreise, Städte und Gemeinden sind bei der Initiative dabei - darunter neun aus dem Allgäu.

"Es kann nicht sein, dass die Gemeinde in ihrem eigenen Gebiet erst mal erhöhte Unfallzahlen oder unerträglichen Lärm nachweisen muss, bevor sie auf einer Bundesstraße oder Kreisstraße Tempo 30 anordnen darf", sagt Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell gegenüber unserer Redaktion. Marktoberdorf ist der Initiative kurz nach deren Gründung im Juli 2021 beigetreten. "Unser erster Gedanke war damals: Im Grunde haben wir die gleichen Probleme wie die Großstädte".

Tempo 30 innerorts: Initiative will Eigenverantwortung der Kommunen stärken

Das Problem: In vielen Städten und Kommunen handelt es sich bei den Haupt- und Durchgangsstraßen um Kreis- oder Bundesstraßen. Die örtlichen Behörden können die Höchstgeschwindigkeit von innerorts 50 Kilometern pro Stunde dort nur schwer herabsetzen. Nach aktueller Straßenverkehrsordnung ist eine Temporeduzierung nur möglich, wenn privilegierte Einrichtungen, also etwa Kindergärten und Schulen, direkt an der Straße liegen oder eine sogenannte besondere örtliche Gefahrenlage vorliegt, "was insbesondere hohe geschwindigkeitsbedingte Unfallzahlen meint", so Alexandra Wehr, Pressesprecherin der Stadt Memmingen. Auch die kreisfreie Stadt zählt zu den Unterstützern.

Gegründet wurde die Initiative im Juli 2021 von den sieben deutschen Städten Augsburg, Freiburg, Ulm, Aachen, Hannover, Leipzig und Münster. Mittlerweile haben sich fast 400 weitere Städte, Gemeinden und Landkreise angeschlossen. 2023 will die Initiative auch die Bürgerinnen und Bürger für das Anliegen gewinnen. Im Schnitt trete pro Werktag eine Kommune dem Projekt bei, berichtete ein Mitarbeiter der Initiative in Leipzig.

Memmingen, Marktoberdorf und Co.: Motive für Tempo-30-Initiative ganz unterschiedlich

Neben Marktoberdorf und Memmingen haben sich mittlerweile sieben weitere Kommunen im Allgäu dem Ziel verschrieben, zukünftig selbst über eine Temporeduzierung auf den Straßen innerhalb ihrer Ortsschilder entscheiden zu können: die Städte Leutkirch und Lindenberg, und seit 18. Januar auch Wangen im Allgäu, sowie die Gemeinden Sulzberg, Durach (bd. Oberallgäu), Görisried (Ostallgäu) und Türkheim (Unterallgäu).

Was ihre Motive sind und was die Gemeinden mit der neuen Entscheidungsmacht anstellen wollen, ist dabei ganz unterschiedlich. Wir haben bei einigen nachgefragt:

Tempo 30 innerorts? Diese Städte und Gemeinden im Allgäu wollen es selbst entscheiden

Memmingen : "Wir treten als Kommune für eine freiere Handhabung bei Tempo 30 auf innerörtlichen Vorfahrtstraßen ein", sagt der Memminger Oberbürgermeister (OB) Manfred Schilder

: "Wir treten als Kommune für eine freiere Handhabung bei Tempo 30 auf innerörtlichen Vorfahrtstraßen ein", sagt der Memminger Oberbürgermeister (OB) Marktoberdorf : Die Fahrgeschwindigkeiten im Ort zu reduzieren "mindert Lärm, schafft Sicherheitsgefühl und wirkliche Sicherheit", sagt der Marktoberdorfer Bürgermeister Wolfgang Hell. Zudem hat die Ostallgäuer Stadt bereits positive Erfahrungen gemacht: "In geschwindigkeitsreduzierten Bereichen in Marktoberdorf sehen wir geringere Unfallzahlen." Sollte die Initiative Erfolg haben, wolle Marktoberdorf keinesfalls dem ganzen Stadtgebiet Tempo 30 überstülpen, beschwichtigt Hell. Doch er fordert mehr Mitspracherecht für Kommunen innerhalb der eigenen Ortsschilder: "Der Stadtrat muss Herr im eigenen Haus sein!"

: Die Fahrgeschwindigkeiten im Ort zu reduzieren "mindert Lärm, schafft Sicherheitsgefühl und wirkliche Sicherheit", sagt der Marktoberdorfer Bürgermeister Wolfgang Hell. Zudem hat die Ostallgäuer Stadt bereits positive Erfahrungen gemacht: "In geschwindigkeitsreduzierten Bereichen in Marktoberdorf sehen wir geringere Unfallzahlen." Sollte die Initiative Erfolg haben, wolle Marktoberdorf keinesfalls dem ganzen Stadtgebiet Tempo 30 überstülpen, beschwichtigt Hell. Doch er fordert mehr Mitspracherecht für Kommunen innerhalb der eigenen Ortsschilder: "Der Stadtrat muss Herr im eigenen Haus sein!" Lindenberg im Allgäu: In der Westallgäuer Stadt habe man ebenfalls gute Erfahrungen mit Tempo 30 gemacht, sagt Bürgermeister Eric Ballerstedt: "Gerade im Bereich der Oberen Hauptstraße ist mit der Temporeduzierung eine deutliche Reduzierung des Lärms einhergegangen. Dies bestätigen sogar Anwohner aus der zweiten oder dritten Reihe." Aktuell seien die vielen Tempo-Regelungen auf den Staatsstraßen in Lindenberg für Autofahrer nur schwer nachvollziehbar: "Tempo 30 tagsüber wegen einer Kita, an anderer Stelle nachts Tempo 30 wegen Lärm, dazwischen Tempo 50, dann wieder Tempo 30 ganztags."

Bei der aktuellen Gesetzeslage stehe laut Ballerstedt der motorisierte Verkehr im Zentrum. Maßgeblich sei die Leichtigkeit des Verkehrs - die Interessen von Fußgängern, Anwohnern und anderen Beteiligten würden nicht berücksichtigt. "Bei der heutigen Verkehrsdichte ist das schlichtweg nicht mehr zeitgemäß." Ballerstedt fordert deshalb klar Tempo 30 "einheitlich von Ortsschild zu Ortsschild mit weiteren Reduzierungen, wie etwa einem verkehrsberuhigten Bereich, an Stellen wo dies notwendig ist." Dem Bürgermeister erschließt sich zudem nicht, warum Kommunen die Entscheidungskompetenz nicht bereits besitzen: "Wen in Berlin interessiert es, wie schnell in Lindenberg gefahren wird? Ich glaube, das kann vor Ort sehr viel besser und objektiver entschieden werden."

Lesen Sie auch: Raser und Gefahren für Schulkinder: Anwohner der B308 wollen endlich ein Tempolimit

Leutkirch : "In Leutkirch sind derzeit keine konkreten Strecken für die Geschwindigkeitsbeschränkung vorgesehen", sagt Pressesprecher Thomas Stupka auf Anfrage. Durch mehr Handlungsfreiheit könne man aber Gefahrensituationen und sogenannte Flickenteppiche aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten vermeiden.

: "In Leutkirch sind derzeit keine konkreten Strecken für die Geschwindigkeitsbeschränkung vorgesehen", sagt Pressesprecher Thomas Stupka auf Anfrage. Durch mehr Handlungsfreiheit könne man aber Gefahrensituationen und sogenannte Flickenteppiche aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten vermeiden. Görisried ( Ostallgäu : "Wir nehmen an der Initiative teil, weil wir Tempo 30 innerorts als Aufwertung des Lebensraumes in Verbindung mit mehr Sicherheit für die Menschen sehen", sagt der Bürgermeister von Görisried, Dr. Stephan Bea, gegenüber unserer Redaktion. Aktuell gebe es in Görisried einen "Flickenteppich", der mit einem einem einheitlichen Tempolimit bei 30 km/h vermieden werden könnte. "Außerdem könnten wir die Anzahl der Schilder deutlich reduzieren. Heute haben wir in unserem Ort einen regelrechten Schilderwald", sagt Bea.

: "Wir nehmen an der Initiative teil, weil wir Tempo 30 innerorts als Aufwertung des Lebensraumes in Verbindung mit mehr Sicherheit für die Menschen sehen", sagt der Bürgermeister von Görisried, Dr. Stephan Bea, gegenüber unserer Redaktion. Aktuell gebe es in Görisried einen "Flickenteppich", der mit einem einem einheitlichen Tempolimit bei 30 km/h vermieden werden könnte. "Außerdem könnten wir die Anzahl der Schilder deutlich reduzieren. Heute haben wir in unserem Ort einen regelrechten Schilderwald", sagt Bea. Sulzberg (Oberallgäu) : Im Bereich der Bahnhofstraße, der Martinszeller Straße und der Jodbadstraße habe der Gemeinderat bereits für Tempo 30 gestimmt. "Dies konnte jedoch wegen der gesetzlichen Lage nicht umgesetzt werden", so Bürgermeister Gerhard Frey. Mit den aktuellen Regelungen bestehe für die Gemeinde "kaum Möglichkeit für Belange wie Erhöhung der Schulwegsicherheit, Lärmreduzierung oder Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger, insbesondere Kinder oder Menschen mit Behinderung und Radfahrer."

: Im Bereich der Bahnhofstraße, der Martinszeller Straße und der Jodbadstraße habe der Gemeinderat bereits für Tempo 30 gestimmt. "Dies konnte jedoch wegen der gesetzlichen Lage nicht umgesetzt werden", so Bürgermeister Gerhard Frey. Mit den aktuellen Regelungen bestehe für die Gemeinde "kaum Möglichkeit für Belange wie Erhöhung der Schulwegsicherheit, Lärmreduzierung oder Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger, insbesondere Kinder oder Menschen mit Behinderung und Radfahrer." Türkheim Unterallgäu : "Wir würden gerne im Gemeindegebiet auf allen Straßen selbst bestimmen wollen, wo Tempo 30 gelten soll", so Bürgermeister Christian Kähler. Auch einheitlich Tempo 30 im Gemeindegebiet sei eine Option.

: "Wir würden gerne im Gemeindegebiet auf allen Straßen selbst bestimmen wollen, wo Tempo 30 gelten soll", so Bürgermeister Christian Kähler. Auch einheitlich Tempo 30 im Gemeindegebiet sei eine Option. Durach (Oberallgäu): Mit der Initiative wolle die Gemeinde die kommunale Eigenverantwortung stärken und mehr Spielraum bei Maßnahmen zur Nachhaltigkeit am Ort haben. "Im Augenblick durchzieht die Staatsstraße 2520, vormals B309, das Gemeindegebiet. Wenn wir hier irgendetwas machen wollen - Geschwindigkeit senken, Zebrastreifen anlegen, eine Überquerungshilfe einbauen, Fußgängerampel setzen, oder einen Fahrradstreifen markieren - müssen wir uns mit drei Behörden auseinandersetzen und das Resultat war bis jetzt immer: Geht nicht", sagt Bürgermeister Gerhard Hock unserer Redaktion. Tempo 30 soll in Durach laut Bürgermeister in allen Wohngebieten und bestimmten Bereichen von Durchgangsstraßen gelten.

Bei der Thematik sei allerdings wichtig abzugrenzen, dass es einen Unterschied gebe zwischen einer 30er-Zone (eckiges Schild, Rechts vor Links) und einer Geschwindigkeitsbegrenzung mit Tempo 30 (rundes Schild, kein Rechts vor Links). Die 30er-Zonen würden laut Memmingens Presesprecherin Wehr hauptsächlich in Wohngebieten und kleineren Wohnstraßen eingerichtet, die Regelungen dazu seien nicht unpassend.

In Berlin "rührt sich nichts" - große Aktion im September geplant

Nach Angaben der Initiative selbst sei derzeit im Bundesverkehrsministerium in Berlin "kaum Bereitschaft erkennbar, sich ernsthaft mit unserem Anliegen auseinanderzusetzen". Deshalb sei geplant, im Jahr 2023 neben der Arbeit auf politischer Ebene verstärkt in die Öffentlichkeit zu gehen. Ein Schwerpunkt sei dabei die Europäische Mobilitätswoche im September 2023. Es sollten möglichst viele Städte und Gemeinden dazu animiert werden, in dieser Woche Versuche mit Tempo 30 zu machen. Am 2. Februar soll dazu eine Online-Konferenz stattfinden, um diese Aktionen vorzubereiten.

Zuletzt hatte auch das Umweltbundesamt empfohlen, "deutschlandweit Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit einzuführen". Eine Studie habe ergeben, dass dies "enorme Lärmentlastungen" der Bevölkerung zur Folge hätte. Auch manche Luftschadstoffe wie Stickoxide und Feinstaub würden dadurch in den Orten leicht zurückgehen.

Lesen Sie auch: Landratsamt lehnt Tempolimit auf B12 bei Hergensweiler ab