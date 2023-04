15 Tonnen schwer: Bestrahlungsgerät kam per Kran ins Klinik-Tiefgeschoss

Großeinsatz an Klinik Memmingen: Die Praxis für Strahlentherapie hat einen neuen Linearbeschleuniger bekommen, mit dem etwa Krebspatienten behandelt werden.

10.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Durch den Eingang passte es nicht. Die Treppen runter hätte es sowieso nicht getragen werden können. Und für den Fahrstuhl wäre es zu schwer gewesen. Also wurde das neue Gerät für die Praxis für Strahlentherapie in Memmingen per Kran in das zweite Untergeschoss gehoben und dort durch die Terrassentür in die Räume gebracht. 15 Tonnen schwer ist das Bestrahlungsgerät. Ein nicht alltäglicher Einsatz für das medizinische Team. Es gehört zum Praxisverbund Strahlentherapie Süd, die Memminger Praxis ist im Klinikum angesiedelt.

Mit dem Linearbeschleuniger, wie ihn Fachleute nennen, werden vor allem Krebspatienten behandelt. Die alte Maschine konnte zwar alles, was für die Behandlung benötigt wird, sagt Andreas Batsios, Facharzt für Strahlentherapie. Weil sie aber in die Jahre gekommen war, waren immer wieder Reparaturen nötig. Dafür mussten dann Patiententermine verschoben werden. Das neue Gerät sei eines der modernsten derzeit auf dem Markt. Die einzelnen Behandlungen seien damit schneller. Und mit dem neuen Tisch, auf dem die Patienten liegen, könne noch präziser bestrahlt werden. Der lasse sich nämlich in mehrere Richtungen neigen.

Zwei Millionen Euro hat alles zusammen gekostet: das alte Gerät abzubauen, zu entsorgen, teilweise wird es recycelt, das neue zu kaufen und aufzubauen. In drei großen Teilen ist es angeliefert worden – auf zwei Lkw jeweils mit Anhänger. Das schwerste der drei Hauptteile, die mit einem mobilen Kran in die Räume gehoben wurden, wiegt fünf Tonnen. In der Praxis wird der Linearbeschleuniger von Spezialisten zusammengebaut. Danach werden Mitarbeiter der Herstellerfirma das Gerät einige Wochen lang feinjustieren. Und zum Schluss wird auch die Praxis einige Tage lang die 15-Tonnen-Technik testen. „Der erste Patient wird voraussichtlich am 1. Juni bestrahlt werden“, sagt Andreas Batsios.

Die Zeit, bis das neue Gerät läuft, werde auch genutzt, um die Praxisräume zu modernisieren. Neue Böden, neue Möbel, neuer Anstrich. Seit Mitte Februar ist sie wegen all dieser Arbeiten geschlossen. Die Patienten wurden seitdem und werden noch bis Ende Mai auf benachbarte Strahlenpraxen verteilt. Batsios freut sich darauf, bald wieder in den Praxisalltag zu starten und dann die modernisierte Therapie anbieten zu können.

Dabei hatte er zunächst die Befürchtung, dass sich alles verzögern wird. Wie schon einmal. Denn das neue Gerät hätte bereits im vergangenen Jahr kommen sollen. Wegen Lieferengpässen hatte das nicht funktioniert. Und Handwerker zu finden, sei auch nicht einfach gewesen. Dass jetzt alles geklappt hat und die Maschine steht, erleichtert ihn.