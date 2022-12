Ab 2023 soll in Babenhausen gebaut werden

Der Bau einer neuen Sporthalle am Schulzentrum beschäftigt die Marktgemeinde Babenhausen schon seit vielen Jahren. Das ist der Stand der Planungen.

31.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Dieses Projekt beschäftigt Babenhausen schon seit vielen Jahren. Die Sporthalle am Schulzentrum ist sanierungsbedürftig und eigentlich schon wieder zu klein. Die Umkleiden in der Dreifachturnhalle, die von den Schulen und Vereinen wie dem TSV Babenhausen genutzt wird, sind 2021 bereits saniert worden. Böden, Wände, Türen, Bänke. Doch das Gebäude, das sichtlich in die Jahre gekommen ist, soll noch umfassender modernisiert werden. Auf der Prioritätenliste stehen diese Arbeiten aber nicht ganz oben. Zunächst wird auf dem Sportgelände gebaut.

Die Pläne für einen vierten Hallenteil liegen schon länger in der Schublade. Erweitert werden soll im Westen der bestehenden Dreifachsporthalle. „Das ist auch dringend nötig, denn man stößt mittlerweile an Kapazitätsgrenzen“, sagt Bürgermeister Otto Göppel. Derzeit sind alle drei Hallen in Betrieb, Sportunterricht wird auch in der alten Turnhalle abgehalten, die vom Schulzentrum aus fußläufig erreichbar ist. Göppel meint aber: „Dort gibt es längst nicht mehr die Voraussetzungen, die man eigentlich für den Schulsport der heutigen Zeit bräuchte.“

Bürgermeister von Babenhausen: Eigentlich wäre fünfte Halle notwendig

Der Bürgermeister geht noch weiter: Gemessen an den Klassenstärken und der Entwicklung der Schülerzahlen sei eigentlich sogar eine fünfte Halle nötig – und auch förderfähig. „Aber wir haben uns mit der Schulleitung darauf verständigt, dass wir es bei einer neuen Halle belassen. Zunächst zumindest. Denn das ist auch eine Kostenfrage“, erklärt Göppel. Der Freistaat Bayern stellt für derartige Bauprojekte zwar Fördermittel zur Verfügung, allerdings nur knapp ein Drittel der Gesamtkosten. Und die belaufen sich inzwischen laut Bürgermeister auf „einen zweistelligen Millionen-Betrag für Bau und Sanierung“.

Zumal es dabei wohl nicht bleiben wird. Denn auch die Außenanlagen müssen gemacht werden. Der Hartplatz, auf dem beispielsweise im Freien Basketball gespielt oder Leichtathletik-Training angeboten wird, muss dem geplanten Neubau weichen, soll aber dafür an anderer Stelle neu errichtet werden. Die Fußballplätze im Süden des Schulzentrums, die überwiegend von den Nachwuchsmannschaften des TSV Babenhausen genutzt werden, bleiben erhalten.

Gesprächstermin in München anberaumt

Angesprochen auf den aktuellen Stand der Planungen, erläutert Göppel, dass die Pläne mittlerweile mit den Beteiligten vorbesprochen seien, ein Gesprächstermin bezüglich der Fördermittel im Ministerium in München sei anberaumt. „Danach stehen die Beschlüsse in den Schulverbänden aus“, sagt der Bürgermeister. Sie sind federführend. Beteiligt sind der Landkreis (Realschule), die Gemeinden Babenhausen, Winterrieden, Oberschönegg und Kirchhaslach (Grundschule) sowie die VG-Gemeinden mit Boos und Niederrieden (Mittelschule). Die Umlagen, mit denen sich die Kommunen an den Bau- und Sanierungskosten beteiligen, werden bemessen nach den durchschnittlichen Schülerzahlen der vergangenen fünf Jahre. Göppel: „Wenn wir dann grünes Licht haben, soll idealerweise noch 2023 Baubeginn sein.“