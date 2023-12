Anwohner haben Sorge: Ärger um umgestürzte Bäume in Mindelheim

Ein Anwohner einer Baumreihe in Mindelheim fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen. Er sieht sein Hab und Gut in Gefahr, weil die Stürme schwerer werden.

07.12.2023 | Stand: 07:32 Uhr

Robert Greisel wohnt in der Hopfenstraße im Nordwesten von Mindelheim . Fünf Birken seien an der Mindel in Nähe seines Anwesens innerhalb von nur sechs Wochen durch Stürme gebrochen. Am 11. Juli gab es ein schweres Unwetter , ebenso am 24. August mit starkem Wind über dem Bergwald. Betroffen war die Westseite der alten Mindel im Bereich nördlich der Luxenhofer Straße bis zum Schinderweg Richtung Norden, schildert Greisel die Situation.

