Auf Streife in Parks und der Fußgängerzone in Memmingen

Die Sicherheitswachten in Memmingen und Babenhausen suchen Verstärkung. Wo die Ehrenamtlichen häufig gebraucht werden und welche Befugnisse sie haben.

15.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Sie wollen sich für die öffentliche Sicherheit in der Stadt einsetzen: Darum sind fünf Männer und drei Frauen zwischen 44 und 65 Jahren als Mitglieder der Memminger Sicherheitswacht ehrenamtlich unterwegs. Sie sprechen Betreffende an, wenn sie bei Treffen in Parks mit Alkohol, zerbrochenen Flaschen und Müll über die Stränge schlagen, und laufen Streife, wenn sich etwa Fälle zerkratzter Autos häufen. Aktuell suchen die Sicherheitswachten in Memmingen und Babenhausen Verstärkung: Die nächste Ausbildung beginnt im Oktober. Einsatzgebiete und Voraussetzungen schildert Jochen Glaser von der Polizeiinspektion (PI) Memmingen.

Wo in der Stadt wird die Sicherheitswacht besonders gebraucht?

In Parks, Grünanlagen und Spielplätzen treffen sich laut Glaser immer wieder Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die es mit dem Alkohol deutlich übertreiben und nicht nur zerschlagene Flaschen hinterlassen, sondern auch Müll, Zigarettenkippen und manchmal auch Utensilien für den Rauschgiftkonsum. Darum sind Mitglieder der Sicherheitswacht zum Beispiel häufig in der Kohlschanze und der Grimmelschanze, im Reichshain, im Stadtpark Neue Welt sowie in Grünanlagen im Memminger Westen unterwegs, um solchen Störungen und Problemen entgegenzuwirken. In einigen der Parks sorgen nach Angaben des Hauptkommissars auch Obdachlose für Verunsicherung bei Besuchern, weil sie diese in stark alkoholisiertem Zustand ansprechen oder anpöbeln. Regelmäßig auf dem Streifenplan der Sicherheitswacht stehen außerdem die Parkhäuser, weil sich die oberen Etagen zu Treffpunkten vor allem für jüngere Personengruppen entwickelt haben. Außerdem sehen die Ehrenamtlichen zur Nachtzeit in Wohngebieten sowie der Fußgängerzone nach dem Rechten und geht laut Glaser auch „anlassbezogen“ auf Streife, also wenn sich etwa bestimmte Sachbeschädigungen wie jüngst das Zerkratzen von Autos wiederholen oder es zu Auffälligkeiten kommt: zum Beispiel wenn Kinder im Schulumfeld von Unbekannten angesprochen werden. Zu den erfreulichen Einsatz-Anlässen gehören Heimatfeste wie Kinderfest oder Wallenstein, bei denen die Sicherheitswacht die Polizei unterstützt.

Wie sind Mitglieder der Sicherheitswacht zu erkennen?

Sie tragen ein dunkelblaues Polohemd oder eine Jacke mit dem bayerischen Staatswappen und der Aufschrift „Sicherheitswacht“. Überdies haben die Ehrenamtlichen einen Dienstausweis bei sich.

Welche Rolle spielt die Sicherheitswacht?

Die Ehrenamtlichen sind Ansprechpartner für die Bevölkerung und ein Bindeglied zur Polizei, der die Sicherheitswacht organisatorisch angegliedert ist. So ist Glaser zufolge sichergestellt, dass die Sicherheitswacht unter staatlicher Aufsicht und Kontrolle arbeitet. Die Frauen und Männer sollen durch ihre Anwesenheit für ein Gefühl der Sicherheit sorgen und Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie verfügen über begrenzte spezielle Befugnisse. So können sie Personen anhalten, sie befragen und die Personalien feststellen, wenn dies zur Gefahrenabwehr oder Beweissicherung notwendig ist. Auch können sie bei akuter Gefahr Personen des Platzes verweisen. Glaser betont, dass Störungen und Probleme ausschließlich auf kommunikativem Weg gelöst werden sollen. Für die Beseitigung anderer Gefahrensituationen und die Verfolgung von Straftaten ist die Polizei zuständig.

Wie sieht die Ausbildung aus?

Sie umfasst 40 Stunden und vermittelt rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit. Dabei geht es unter anderem um Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht und Gemeinderecht, außerdem um Befugnisse und Verhältnismäßigkeit sowie um den Dienstbetrieb, den Umgang mit den Einsatzmitteln und das Weisungsrecht der Polizei. Am Ende steht ein Gespräch vor einer Prüfungskommission.

Wer kann sich bewerben?

Gesucht werden neue Mitglieder für die Sicherheitswacht Memmingen (gegründet 2001) sowie jene in Babenhausen (gegründet 2020), der aktuell drei Männer und eine Frau angehören. Wer zwischen 18 und 62 Jahren alt ist und in Memmingen beziehungsweise Babenhausen oder der Umgebung wohnt, kann sich bei der PI Memmingen bewerben. Mitbringen sollte man laut Polizei „die Liebe zu einem kommunikativen Umgang mit Mitmenschen, die Bereitschaft, soziale Verantwortung zu übernehmen und in einem Team Außendienst zu leisten“. Unverzichtbar sind auch Zuverlässigkeit und ein guter Leumund. (ver)

Bewerbung: Polizeiinspektion Memmingen, Am Schanzmeister 2, 87700 Memmingen; per E-Mail: pp-sws.memmingen.pi@polizei. bayern.de