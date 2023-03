Publikum bei "Jazz isch!" feiert De Phazz: Die Musik der Band kennen nicht nur Jazz-Fans

Die Band De Phazz begeistert beim Jazz-Festival das Publikum in der Sontheimer Dampfsäg. Warum viele Songs der Musiker aus Heidelberg Wiedererkennungswert haben.

28.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Man nehme eine der international bekanntesten deutschen Bands, den Charme und die Akustik der altehrwürdigen Dampfsäg in Sontheim und fertig ist das Erfolgsrezept. Schon lange vor Beginn des Konzerts von De Phazz, das im Rahmen des Festivals „Jazz isch!“ stattfand, waren alle 300 Plätze in dem Industriedenkmal ausverkauft. Mit leichter Verspätung und nachdem schon einige Protestpfiffe zu hören waren, legten die sechs Musiker los. Alsbald lag ehrfürchtige Spannung in der Luft.

"Jazz isch!" in Sontheim: Bekannte Band spielt im Industriedenkmal

Gleich die ersten zwei Stücke, „Sugar Boogie“ und „Jeunesse“, glätteten die Wogen der Unzufriedenheit. Man sah nur noch glückliche Gesichter. Saxofonist Marcus Bartelt hauchte seine Soli mit unverkennbar weichem und markantem Sound in sein Instrument, während Ulf Kleiner seine Finger über das kultige Fender Rhodes Elektropiano tanzen ließ. Kleiner ist ein Fan dieser Rhodes Pianos. Und wer ihn einmal gehört hat, weiß warum. Ganz oben thronte Christoph Huber an seinem riesigen Schlagzeug und Bernd Windisch legte das musikalische Fundament mit seinen soliden Basslinien. Der charakteristische Sound der Heidelberger Musiker entsteht aus dem genialen Spiel ihrer Instrumente und wird vom elektronisch synthetisierten Sound aus dem Computer bereichert, was die Performance enorm erweitert.

Auch das Glenn Miller Orchester und Klaus Doldinger waren schon im Unterallgäu dabei

Organisator Peter Schmid ist es zu verdanken, dass diese geniale Band aus Heidelberg zum 30-jährigen Bestehen der Mindelheimer Jazztage ins Unterallgäu gekommen ist. Nachdem in den vergangenen Jahren hier schon eine Unmenge von namhaften Künstlern wie das Glenn Miller Orchester, Klaus Doldinger, Barbara Dennerlein, Schnuckenack Reinhardt und The Pasadena Roof Orchestra aufgetreten sind, ging es zu diesem Jubiläum genauso weiter.

Treue Besucherinnen und Besucher wissen, dass der Name Peter Schmid für hohes Niveau steht. Und sie kommen. Auch von weit her, wie zum Beispiel Martina und Axel Noltemeier aus Darmstadt. „Wir kommen seit 2017 in die Dampfsäg, weil es hier einfach super ist.“ Als Ehrengäste wurden beide in der Eröffnungsansprache von Schmid erwähnt.

Auch ein Computer-Ausfall trübt die Stimmung beim Konzert in Sontheim nicht

Dann stieg Sängerin Pat Appelton, Tochter eines liberianischen Architekten und Gründungsmitglied von De Phazz, unter herzlichem Applaus mit dem Lied „Mambo Craze“ und ihrer rauchigen Stimme ein. Sie strahlte über das ganze Gesicht, als sie sich im Namen der Band bei Schmid und dem Publikum dafür bedankte, hier sein zu dürfen. Dass der Computer gleich in der wichtigen Anfangspassage ausfiel, trübte nicht im Mindesten ihre gute Laune. Sie sagte nur: „Der Computer ist ja auch nur ein Mensch, machen wir’s halt ohne ihn.“ Einige Lieder später kam auch der aus South Carolina stammende Sänger Karl Frierson mit dem Song „Time Slips“ zum Einsatz. Seine mächtige Stimme erklomm zwischendurch schwindelerregende Höhen, aber sie blieb immer rein im Ton. Auch er präsentierte sich glänzend aufgelegt und führte, zum großen Vergnügen der Anwesenden, mit seinen gekonnt humorvollen Einlagen durch den Rest des Abends.

Stücke von De Phazz sind auch aus Werbung und Fernsehen bekannt

Viel zu schnell ging die Zeit vorbei, beim Anhören dieser international bekannten und beliebten, zeitlosen Stücke aus den zehn bis jetzt veröffentlichten Alben von De Phazz. Viele dieser Stücke wurden schon als Werbemusik eingesetzt. Der Song „Anchorless“ (Ankerlos) etwa dient als Hintergrundmusik in der nächtlichen BR-Fernsehsendung „Space Night“. Als sich die Musiker zum Abschied auf der Bühne verbeugten, hörte man laute Rufe der Enttäuschung. Durch das übliche, rhythmische Klatschen wurde die Band mit „Anchorless“ und „No Jive“ zu zwei weiteren Liedern animiert.