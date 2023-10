Betrunkene zünden Wahlplakate an

Zwei Männer stecken in Dirlewang Wahlplakate in Brand. Feuerwehrleute stellen die beiden alkoholisierten Brandstifter.

02.10.2023 | Stand: 16:46 Uhr

Die Polizei Mindelheim rückte am Sonntagabend aus, weil in Dirlewang Wahlplakate brannten. Zwei Männer hatten in der Mindelheimer und in der Marktstraße die Plakate angezündet. Laut Polizei liegt der Schaden bei rund 100 Euro.

Wahlplakate in Dirlewang angezündet

Mit Unterstützung der Einsatzkräfte der Feuerwehr Dirlewang-Helchenried konnten die Beamten die jungen Männer in unmittelbarer Tatortnähe stellen. Die 20 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen waren laut Polizei "nicht unerheblich alkoholisiert". Die Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.